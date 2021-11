Tras completarse un año del fallecimiento de Maradona, se conoció la historia de un hombre que asegura que Diego Armando intervino "milagrosamente desde el cielo" y lo salvó de la muerte, todo gracias a que adquirió una de sus tantas reliquias.

Juan Carlos Bruno vive en Avellaneda, Argentina , y es hincha ferviente de Gimnasia y Esgrima de La Plata, razón por la que compró, en una subasta en febrero de 2020, el sillón que utilizó Maradona cuando fue técnico de dicho club. El precio que pagó fue cerca de $3.000 pesos argentinos (cerca de $12 millones de pesos colombianos).

Para ese entonces, el astro del fútbol aún se encontraba con vida. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, Juan Carlos se enfermó de COVID-19 y fue internado en una clínica por un grave estado en su salud.

"Estuve dos meses internado, cerca de irme para el otro lado. Aparte sufrí una trombosis en la parte de atrás de una rodilla. Me iban a cortar una pierna y Dios me protegió ", contó el hombre. Además de esto, en medio de su estadía y su enfermedad, le llegó la noticia que su máximo ídolo (Maradona) falleció.

"Casi me mata la noticia... Te pone mal, no esperas eso. Yo esperaba que termine su carrera como técnico de Gimnasia, que vaya a otro club pero nunca pensé que se iba a morir de esa manera. Fue una sensación muy fea, una pena", lamentó Juan Carlos.

Para el 15 de diciembre, al hombre le dieron el alta e indica que se salvó "gracias a Dios, gracias a un milagro de D10S".

En la actualidad Juan Carlos disfruta, junto con sus amigos y familia, del máximo tesoro que permanece en su casa cubierto por una cúpula de vidrio como la de los museos.

"Seguramente vale muchísimo más que antes, yo no tengo ni idea. Hubo algún contacto a través de intermediarios con gente de Catar. Pero no lo compré para venderlo, tiene que ser una cosa especial", relató el hombre, quien no se arrepiente de comprar este valioso artículo ya que lo salvó de la muerte.