Imágenes subidas de tono: pareja celebra la Navidad completamente en bola

Una pareja británica ha causado revuelo en las redes sociales , luego de decidir festejar las celebraciones de fin de año completamente desnudos, varias imágenes de esta particular forma de festejar se han hecho virales.

En Navidad Helen Berriman recibió en su casa a su hija de 15 años y a su madre de 75, de esta forma almorzaron en vísperas de navidad, junto a su esposo Simon quien también realizó la práctica nudista.

La mujer le indicó a la agencia Caters que: “Algunas personas nos miran como si estuvieran completamente enojados, especialmente cuando se enteran de que celebramos la Navidad, pero lo importante es aceptar tu cuerpo y que todos se sientan cómodos”.

“Mi hija adolescente y mi mamá aceptan totalmente nuestro estilo de vida, y realmente no lo piensan dos veces cuando abrimos la puerta en todo nuestro esplendor”, añadió la nudista.

La mujer le contó al medio de comunicación que su esposo fue el de la idea, pues sus prácticas nudistas llevan varios años, pero no fue hasta el 2020 que ella se decidió a hacerlo, cuando se dio cuenta de que ni los vecinos, ni su hija, se inmutaron cuando su pareja celebró de esa forma su cumpleaños.

Así mismo Berriman dijo que: “Me preocupaba si le molestaba a mi hija, pero cuando le pregunté, dijo que realmente no le molestaba en absoluto”.

“Cuando me dieron de baja en el trabajo en 2020, me di cuenta de que Simon trabajaba desnudo desde casa, luego comenzó a estar desnudo en el jardín trasero, a la vista de los vecinos. Estaba mortificado, pero luego me di cuenta de que realmente no les importaba, entonces me di cuenta, si a ellos no les importa, ¿por qué debería importarnos a nosotros?”, añadió la mujer.

Pareja desnuda celebra Navidad /Foto: Caters News Agency

