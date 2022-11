Joven aprobó su tesis y recibió una felicitación desde el más allá

Me pongo a leer, y decía “feliz fin de una etapa”, firmado por mi abuela Cristi, y mi abuelo Jorge que falleció en 2016.

Me emociono, porque pensaba que mi abuela le había pedido a mi mamá que me lo deje ahí, y firmó por los dos para felicitarme también en nombre de mi abuelo + pic.twitter.com/KS97FXqvOP