Lo dejaron viringo: conductores de aplicación le dieron fuerte castigo a presunto ladrón

La Policía tuvo que rescatar a un presunto ladrón al que conductores de aplicación móvil golpearon y desnudaron mientras se burlaban de él en el barrio Lucero Alto, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Los cómplices del presunto ladrón huyeron antes de que les aplicaran el mismo castigo.

Publicidad

“Sigan robando, compañeros”, "No llore, no llore, 'echo no che hache'"decían en forma burlesca mientras grababan cómo golpeaban al delincuente.

Según la denuncia, el supuesto ladrón tomó el servicio en compañía de otro hombre y una mujer en el norte de Bogotá, pero al llegar al sur de Bogotá lo quisieron atracar.

Publicidad

De inmediato, conductores respondieron al llamado de auxilio de su compañero y al llegar al lugar, lograron retener a uno de los presuntos delincuentes; el otro se salvó de la 'empelotada'.

El presunto ladrón tuvo que ser llevado a un centro médico para valoración de las heridas causadas.

Publicidad

“Causan unas lesiones al agresor, a quien posiblemente había hurtado el vehículo”, detalló el teniente coronel Edwin Castiblanco, oficial de inspección de Policía, quien además explicó que el presunto ladrón fue puesto a disposición de la autoridad competente.