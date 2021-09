Médicos habrían dejado caer a bebé recién nacido que ahora lucha por su vida

Génesis del Río Francisco denunció que médicos dejaron caer a su bebé recién nacido, situación que le habría generado hematomas en su cabeza e, incluso, en uno de los ojos del pequeño.

El hecho sucedió en el Hospital Civil de Ciudad Madero, en México , en donde la joven madre, de 16 años, aseguró que tuvo que esperar una semana para volver a ver a su hijo. Cuando finalmente lo logró, se percató de las lesiones que tenía su bebé en su ojo y cabeza, además de una inflamación en esas zonas.

“Eran jóvenes como que parecían practicantes, y no me quisieron mostrar al bebé cuando nació, yo se los pedí y me dijeron que no, que lo iba a revisar el doctor y así se fueron (…) Cuando me pasaron al cuarto fue el pediatra y me dijo que había nacido con un golpe, pero no me lo enseñaron”, relató la madre al medio Tamaulipas al cien.

La familia de Génesis al conocer lo sucedido, decidió manifestarse en las inmediaciones del Hospital y reclamar explicaciones ante los hematomas del bebé.

Sin embargo, el director del Hospital, Luis Armando Ramírez, negó que a los médicos o enfermeras se les haya caído un recién nacido durante el parto. Además, indicó que no hay ningún reporte de alguna acción irregular por parte del personal y agregó que los hematomas son producto de un parto “difícil y prolongado”.

La mujer no ocultó su indignación y señaló que seguirá haciendo lo que esté a su alcance para que el Hospital responda por lo sucedido con su bebé.