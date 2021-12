Mesero publica la tierna forma en que unos abuelitos dividieron la cuenta y se vuelve viral

En pleno sigo XXI, en el que cada vez la población humana se sumerge en el mundo de la tecnología, aparecieron un grupo de abuelitos que, con inusual y encantador gesto, lograron dividir la cuenta de un restaurante y pagar lo que a cada uno le correspondía, llamando la atención de internautas.

"Personas mayores dividiendo así la cuenta del restaurante", escribió Mario Alberto, un mesero de España , que, al ver lo que puso el grupo de amigos en la parte de atrás de la factura, terminó enterneciendo su corazón hasta tal punto que compartió el momento en su perfil de Twitter.

De acuerdo con la imagen publicada por el empleado, se percibe, cómo muy a la antigua y sin necesidad de celulares, los nueve abuelitos fraccionaron con un lapicero la cuenta de 162 euros en partes iguales.

De esta manera, los adultos mayores no solo se robaron los sentimientos encontrados del mesero, sino también de cientos de personas que acudieron al tweet del hombre para dejar sus mensajes y opinar sobre la desacostumbrada forma de dividir la cuenta.

"Su mente está a otro nivel", "Me encanta", "No sé si sabría yo dividir con decimales", "Me parece bonito que la gente mayor utilice esas operaciones para agilizar su mente", "Muchos de nosotros no sabríamos hacerlas sin calculadora", fueron algunas de las reacciones por parte de usuarios.

