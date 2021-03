¡Mucho Flow! El curioso debut a lo juvenil de Margarita Rosa en TikTok

La reconocida presentadora y columnista Margarita Rosa de Francisco hizo oficial su debut en TikTok con un curioso video que llamó la atención de miles de usuarios.

La experimentada actriz que participó Café, con aroma de mujer, Gallito Ramírez, La madre, Los pecados de Inés de Hinojosa y La Caponera.

Luego de las polémicas derivadas por su postura política, la caleña se grabó de una manera juvenil imitando la canción ‘Santa’ de Oscu, Gsaias, Luck Ra, Lau G.

"Y a los que me tiran la mala, les digo que…ya no los veo, estoy como Santa, pa' 200 en un trineo, voy pa'l estudio fumando y me miran feo, ya no les creo, ustedes hablan de calle, pero en mi calle to' se cayeron”, es el fragmento que imitó.

Muchos consideran que Margarita tiene un buen Flow y que estos videos le pueden quedar muy bien. Este es el video que ha dado de que hablar:

Viernes de Tik Tok. pic.twitter.com/5DvgGkHi2H — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) March 6, 2021