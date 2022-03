Mujer de 22 años vive en el cuerpo de una niña de 8

La mujeres por lo general suelen sentirse alagadas cuando alguien les reduce su edad real, sin embargo este no es el caso de Shauna Rae, una joven de 22 años que vive en el cuerpo de una niña de 8 años.

El caso de esta mujer ha sorprendido al mundo, pues debido a una enfermedad, el cuerpo de Shauna no logró desarrollarse bien, y hoy en día debido a su aspecto físico, ella es tratada por todos como una niña cuando en realidad ya es toda una mujer.

Cuando era niña, Shauna padeció de cáncer en el cerebro por lo que desde temprana edad tuvo que someterse a un sin número de tratamientos, entre ellos quimioterapias que afortunadamente le hicieron efecto y le permitieron superar esta difícil enfermedad.

No obstante fueron las mismas quimioterapias las que alteraron sus hormonas, generando así que su cuerpo no pudiese desarrollarse de una manera normal. Además también se presentaron algunos problemas en su glándula pituitaria la cual está ubicada en la base del cerebro y de no funcionar bien, puede hacer que las personas sufran hipotiroidismo, dificultades de crecimiento, producción de demasiadas hormonas, y trastornos del sistema endocrino.

En el caso específico de Shauna, afectó su proceso de crecimiento y es por eso, que la mujer de 22 años que va sola al supermercado, compra cigarrillos y ya tiene tatuajes, es observada de manera particular pues para los que no saben que ella ya es mayor de edad, resulta extraño ver a una pequeña niña haciendo este tipo de cosas.

Es por eso, que a través de su cuenta de Instagram, la cual cuenta con alrededor de 55.000 mil seguidores, la joven le ha solicitado a todos que por favor la traten como lo que ya es; una mujer. Adicionalmente, hace unos días dio a conocer que en un reconocido canal internacional, le harán un reality de su vida en el que sincerará acerca de cómo es vivir con su trastorno.

