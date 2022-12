Mujer vendió su ropa en las calles para pagarle el vestido de novia a su hija

Débora Fernández es una madre de bajos recursos que por amor a su hija vendió su propia ropa en la calle desde un vehículo para pagarle el vestido de novia a su hija, según informó el medio Sou petropolis .

De acuerdo con el medio, la madre quería aportar de alguna manera en la boda de su hija. Sin embargo, no tenía dinero debido a que no tenía un trabajo formal y lo que ganaba escasamente le alcanzaba para sobrevivir. No obstante, tenía mucho amor y ganas de hacer hasta lo imposible con tal de hacer su aporte.

Motivo por el cual decidió escoger la ropa que menos usaba. Además, les pidió a sus amigos y colegas que le regalaran ropa en buen estado la cual vendió desde un vehículo en las calles de sol a sol.

El negocio fue tan exitoso que Débora no sólo cumplió con su deseo de regalarle el vestido de novia a su hija, sino que también le regaló un ramo de flores, entre otras cosas.

Tras la publicación de la conmovedora historia varios internautas felicitaron a la mujer, pues a pesar de no tener dinero se las ingenio y vendió hasta sus pertenencias con tal de que su hija se viera hermosa en uno de los días más importantes para una mujer.

Débora Fernández e hija /Foto: Sou Petropolis - Divulgación

Familia de Debora /Foto: Sou Petropolis - Divulgación