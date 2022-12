“No hay nadie en la calle y me choca”: la reacción viral tras accidente en cuarentena

En redes sociales circula un video de la acalorada reacción de un hombre luego de sufrir un insólito accidente de tránsito, pese a que las calles se encuentran en su gran mayoría vacías por la cuarentena que se desarrolla en el país como medida de contención a la pandemia del coronavirus.



“No hay nadie en la calle y te vas a venir a chocar conmigo”, se alcanza a escuchar del reclamo que le hace el hombre a un motociclista minutos después del increíble incidente.

Aparentemente el motociclista intenta darle explicaciones, pero el conductor del taxi no sabe de razones y sigue intransigente por la situación, que por fortuna, no tuvo mayores consecuencias.



“No me importa mari&%, por qué no pone cuidado”, finaliza diciendo el conductor en el video que ha sido compartido miles de veces en las redes sociales.

