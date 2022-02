Se conocieron en App de citas y al primer encuentro le llegó vestida de novia

Un hombre llamado Adrián es el protagonista de esta historia que se volvió viral en internet, cuando conoció a una chica por una aplicación de citas y en el primer encuentro le llegó vestida de novia.

El hombre de 29 años dice: "siempre cuento esta anécdota porque me resultó extraña. Y hasta ahora, con todas las personas que hablé, nadie le sucedió una cosa así".

Adrián comienza contando que conoció a una joven por Tinder y después de hablar por 4 días por la misma aplicación, ambos decidieron concretar su primera cita para conocerse más a fondo: "fue una merienda. Nos pareció que era el mejor plan para la primera vez, sin la carga que muchas veces trae un encuentro nocturno".

Siguió contando: "hablamos de literatura, películas, fue todo espectacular. La charla fluyó de una manera excelente. En un momento se hizo de noche. Pagamos y me acompañó al estacionamiento en el que había dejado el auto. Ahí le pregunté si la llevaba a la casa o si estaba para otro plan. Pensé en ir a cenar. O si tenía ganas buscar alguna película en el cine".

La mujer le dijo que aún no quería llegar a su casa por lo que se comenzaron a besar y terminaron yendo a un motel. Al bajarse del auto Adrián notó que ella llevaba un bolso muy grande y que le pesaba, pero no pensó en preguntarle que tenía dentro.

Una vez estando en la habitación y de que el momento comenzara a calentar los cuerpos de ambos, ella le pidió algunos minutos para ir al baño: "no sé qué pensé en ese momento. Supongo que lo normal: debe tener ganas de ir al baño o de higienizarse para sentirse más cómoda. Sí me acuerdo que me senté en la cama y prendí la tele. Quería desentenderme de esa situación y no exhibirme ansioso. Esa secuencia habrá durado unos siete u ocho minutos".

Después de esperar por algún tiempo, Adrián escuchó que ella salió del baño y estaba usando un vestido de novia: "al verla no lo pude creer. Estaba con el pelo recogido y un vestido de novia puesto. Con el tul, el velo, toda de blanco", aun así tuvieron relaciones sexuales.

La mujer trabajaba como modelo y en sus redes sociales ella compartía algunas sesiones de fotos en la que había participado. Adrián se fijó más detenidamente en algunos posteos y ella tenía puesto el mismo vestido de novia que utilizo en su noche de pasión.

Adrián quedó con la duda sobre esta extraña situación por lo que decidió escribirle algunos días después y preguntarle al respecto, a lo que ella le dijo que "era su fantasía sexual, que le surgió cuando se lo dieron para la campaña y se lo prestaron. Se lo quedó y lo usó conmigo".