VIDEO: A punta de latigazos una comunidad tomó justicia por mano propia

La inseguridad en las calles es un problema que se vive no solo en nuestro país, sino también en los países latinoamericanos, en donde la comunidad cansada de los abusos y la delincuencia ha decidido tomar justicia con sus propias manos, una situación que las autoridades recomiendan evitar a toda costa.

Hace algunos días se conoció un caso en el que un ladrón fue capturado por una comunidad en Guayaquil, Ecuador, luego de que se percataran de las andanzas del delincuente, al que decidieron amarrar con una soga a un poste de luz, para posteriormente castigarlo.

Todo esto fue grabado por los mismos habitantes del sector, en el video se puede apreciar como el ladrón ya se encuentra parado mirando hacia el poste, mientras una de las personas lo rodea con una soga, para posteriormente atarlo fuertemente y dejarlo inmóvil.

En ese momento entra en escena un hombre quien tiene en la mano un cinturón que parece de cuero, el cual empieza a azotarlo en varias ocasiones, mientras el delincuente grita de dolor, pidiendo que no lo golpeen, a lo que varias personas le responden que eso no pensaba cuando estaba delinquiendo.

Incluso otra persona de la comunidad entra en escena para darle más azotes, buscando darle en la cara, pero el delincuente da vueltas en el poste para esquivar los golpes, hasta que llegan unidades de la Policía de ese país para hacerse cargo de la situación, en la que al principio no podían detener a la comunidad.

Las autoridades advierten a la comunidad que estos actos no están permitidos dentro del marco de la ley y les piden abstenerse a tomar justicia por sus propias manos, ya que quienes lo hagan podrían ser denunciados hasta por el mismo delincuente, en medio del video se puede escuchar cuando uno de los habitantes dice: “Tráeme la gasolina, tráeme la gasolina, loco, no se lo quieren llevar, no hay evidencia”.

