Video: abuelo rompe en llanto al reencontrarse con su nieto tras varios meses de distanciamiento

Una joven usuaria de 25 años llamada Erica Lusher, compartió un emotivo video que ha generado un montón de sentimientos y emociones en los cibernautas de las distintas redes sociales.

Todo inició cuando la pandemia del COVID-19 comenzó a generar estragos en el mundo, impidiéndole a los habitantes del planeta abrazarse entre sí, crear reuniones y demás.

Debido al distanciamiento social para proteger la vida de las personas y al no visitar a familiares o amigos que viven lejos, muchos individuos no pudieron o no han podido reencontrarse con esas personas especiales y solo un lindo recuerdo es lo más cercano a lo que han logrado llegar.

Pero la necesidad de ver y sentir a ese ser que nos alegra la vida puede superar los límites de la crisis sanitaria que atraviesa el mundo.

Es el caso de Greg y Ayden, dos familiares que tras varios meses de distanciamiento lograron verse y abrazarse.

Ayden el pequeño hijo de Erica, llegó hasta el restaurante donde se encontraba su abuelo Greg.

La joven grabó con su celular el momento cuando Ayden y el adulto mayor se abrazan y rompen en llanto tras varios meses de desapego.

El hombre quedó impactado con el encuentro, pues al ver a su pequeño nieto no pudo aguantar la nostalgia.