Video: Consejos del papa Francisco para conseguir NOVIO

El carisma del papa Francisco no tiene discución, el sumo pontífice ha demostrado ser un líder alegre, genuino y con buen sentido del humor.







El último video viral, del máximo jerarca de la iglesia, tiene que ver con la soltería y una petición particular a un santo.







"En Argentina se venera mucho a San Antonio. Es patrono de las chicas que buscan novio“, le dijo a algunas mujeres que se encontraban en la Plaza de San Pedro.







"Cuando tienen 20 años, piden: ‘San Antonio, que venga, que tenga y que convenga’. A los 30 años, si no ha llegado (el novio): ‘San Antonio, que venga y que tenga’. Y a los 40: ‘¡San Antonio, que venga, como sea!’“, concluyó Francisco ante la risa de los presentes.







