VIDEO: hombre fue atropellado por su propio carro en Quindío

El Quindío es una de las regiones más visitadas en Colombia . Los turistas buscan diversión y es por eso que en los municipios siempre se hacen espectáculos de los yipaos, los tradicionales vehículos que se usan allí para el transporte del café.

Hace poco se viralizó en las redes sociales un video en el que se ve un hombre que fue golpeado por su propio carro cuando intentaba hacer una maniobra durante una de sus presentaciones.

El medio de comunicación que dio a conocer este hecho, fue Quindío Noticias y en su publicación en Instagram aseguraron que “el yipero no resultó afectado y continuó con el recorrido con normalidad”.

Aún no se sabe con exactitud el lugar en el que ocurrió este hecho, que a pesar de lo aparatoso, no logró detener la exposición que se realizó durante este segundo puente festivo del mes de noviembre.

El video en las redes sociales ha dado mucho de que hablar y los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar "Asi es caer para levantarse con mas ganas.gracias👏👏", "Todo era parte del show 🥲", "Uno con plata se acuesta como le da la gana", "No pasó nada que siga el show ya después veré como me siento 🙄".