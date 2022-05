VIDEO: Madre salva milagrosamente a su hija segundos antes de ser atropellada por un camión

A diario ocurren accidentes de tránsito que quedan grabados y en algunas oportunidades las víctimas salen ilesas de esa situación, este es el caso de una mujer que salvó a su hija de ser atropellada por un camión.

La filmación quedó registrada gracias a un carro que venía detrás de ellos en una autopista en Vietnam. Se puede ver que por la vía van dos motos y de un momento a otro un carro de color plateado se mete al carril, haciendo que uno de los motociclistas pierda el control.

En la moto iba una mujer, una niña pequeña y el hombre que estaba manejando y por la situación terminaron en el suelo, con la mala fortuna de que del otro lado venía un camión a gran velocidad que por poco los arrolla.

Lo que llama la atención del video es que la mujer, al parecer la mamá de la niña, reaccionó de la mejor manera y en un segundo agarró a la pequeña de la chaqueta y la haló, evitando que perdiera la vida.

El video se viralizó en diferentes redes sociales y allí miles de usuarios han opinado al respecto catalogando a la mujer como "la mamá del año", mientras que otros critican al conductor del carro por no frenar y ver lo que había ocurrido por su imprudencia.

"Mis ojos no podían creer cómo los reflejos de la madre fueron rápidos en microsegundos para salvar al niño y ponerse fuera del peligro de morir", "La velocidad a la que cayó y se hundió y controló en un nanosegundo para alejarse mientras también agarraba al niño. Alucinante", "No me extraña un medio esta escena. Cuando hay quien lleva un montón de carga junto con la propia familia a bordo de un vehículo así, se da uno cuenta que hay gente que nunca debió tener descendencia...", son algunos de los mensajes de internautas.