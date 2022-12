Video: mujer en lencería se atravesó en plena entrevista virtual que le hacían a su esposo político

En pleno programa en vivo de 'Es la Hora de Opinar', Gibrán Ramírez, un político y activista, pasó la mayor vergüenza de su vida, luego de que una mujer pasara con la camisa abierta en lencería cuando tenía activada su cámara.

Definitivamente, los internautas no perdonan nada, pues se detallaron como en medio de un debate acerca de las elecciones que se avecinan en el país mexicano en el que estaban participando 3 personas además del activista, pasó una mujer con la camisa abierta dejando ver más de la cuenta.

Motivo por el cual el avergonzado hombre temblando al parecer de los nervios le comenzó a hacer señales a la joven para que se ocultara. Sin embargo, ya era demasiado tarde, pues hasta sus compañeros se habían dado cuenta.

De hecho, Leo Zuckerman quien estaba dirigiendo el programa sonrió levemente, mientras que la otra participante abrió sus ojos como de sorpresa e intento no reírse.

Posteriormente, el activista al ver que todos lo tomaron con gracia, también sonrió y continuó como si nada hubiese pasado.

No obstante, los televidentes e internautas no pasaron el detalle como desapercibido, pues inmediatamente usaron sus redes sociales para compartirles la grabación a quienes no alcanzaron a ver la inusual escena.

Tras las publicaciones, cientos de televidentes e internautas no pararon de criticar al hombre por no enseñarle a su pareja a esperar el momento adecuado para salir en esas prendas.

Cuidado, a todos nos puede pasar lo mismo que a Gibrán Ramírez. pic.twitter.com/I3kd7TF4TA — Marco Levario Turcott (@Arouet_V) June 2, 2021