VIDEO: Por besar a una alpaca resultó con un escupitajo en la cara

Muchas personas aprovechan estas fechas de Fin de Año para descansar y salir de viaje, conocer diferentes países y lugares asombrosos, hay quienes prefieren experiencias extremas, mientras otros son de planes más cómodos y tranquilos, en donde pueden tener contacto con la naturaleza y así despejar la mente.

Sin embargo en muchos de estos paseos no todo sale como se espera, esto le sucedió a una mujer que se encontraba visitando una granja, conociendo diferentes animales y pasando un día muy tranquilo, pero no sabía lo que le esperaba cuando llegará al área de las alpacas.

Todo quedó registrado en video , en el que se puede ver cuando la joven decide acercarse a estos animales, de forma cariñosa y tierna, incluso se acerca demasiado y hace el gesto de darle un beso, es allí cuando la alpaca la sorprende por completo.

La intención de la mujer era llevarse un grato recuerdo, pero se llevó todo lo contrario, pues cuando estaba a centímetros de besar al animal, la alpaca le escupió en la cara, un reflejo característico de este tipo de animales.

No obstante la preocupación en un principio por parte de los visitantes se disipó gracias a que todo fue tomado como una divertida experiencia, al darse cuenta de que la joven no había sido agredida si no simplemente fue el escupitajo del gracioso animal.

Varias personas se burlaron de lo sucedido y dejaron diferentes comentarios en la publicación, la mayoría de ellos bastante divertidos, "Quien la manda a meterse allá", "que agradezca que no fue un zorrillo", "anda pa allá bo ba", fueron algunos de los mensajes de los internautas.

La mujer no resultó herida, ni el animal tuvo problema alguno, fue todo culpa de la naturaleza y seguramente a la joven le servirá de enseñanza para tener más cuidado con los animales, ya que no están acostumbrados a nosotros y son muy celosos de su espacio.

