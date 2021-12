VIDEO: sorteó su camioneta para pagar tratamiento médico y el ganador se la devolvió

Juan Manuel Vidales Montero tiene una batalla que está luchando a diario contra el cáncer y para poder pagar su tratamiento médico decidió rifar su tan preciada camioneta.

En el video que se viralizó en las redes sociales se ve al hombre, oriundo de Huimanguillo México , sentado en una silla junto a la camioneta y le está entregando al ganador Marco Polo Rodríguez Cadenas su jugoso premio. Lo que Juan Manuel no se esperaba era la enorme sorpresa que le tenía preparada el joven.

La camioneta es una Chevrolet 400 SS blanca modelo 2000, y Juan Manuel vendió las boletas cada una a 10 dólares, con lo que pudo reunir todo el dinero para realizarse su cirugía contra el cáncer de estómago.

El hombre aprovechó las cámaras y le agradeció a cada uno de sus amigos, familiares y demás personas por haber participado del sorteo y hacer donaciones "Me siento muy a gusto, muy contento de tener vida para entregar este premio, y seguiremos luchando porque la vida sigue adelante", fue lo que dijo Juan Manuel.

Sin embargo el video no terminó ahí ya que le hacen la entrega de los papeles del carro y otro hombre que estaba en el lugar, en medio de lagrimas le muestra al joven Marco Polo Rodríguez Cadenas su premio, el cual tiene un enorme moño en la parte delantera.

El ganador un poco nervioso tomó la palabra sabiendo que Juan Manuel Vidales Montero tenía hace algunos años la camioneta y la había cuidado mucho, por lo que con la voz entrecortada le dijo "Se la quiero regalar a usted".

Al final del video, el hombre dijo "Me siento bendecido por Dios y muy agradecido con mi amigo Marcos y su hijo que me hicieron ese bonito regalo que para mí es una bendición tan grande. Siento mucha emoción porque ellos saben lo que fue para mí arreglar el vehículo y personalizarlo, ponerlo bonito para uno y yo lo sacrifique pero ellos con su bonito corazón me lo regalaron".

Este video ha sacado lagrimas de alegría a más de una persona quienes han escrito en las redes sociales que este tipo de contenido hace volver a creer que en el mundo aún quedan personas con un gran corazón para ayudar a los demás.