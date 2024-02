Wingo lanza remate de vuelos desde $48.000 hasta el 3 de marzo

Wingo, la aerolínea de bajo costo, ha lanzado una tentadora oferta denominada 'Wingo Remate de febrero', que ofrece vuelos desde tan solo $48.000. Esta promoción estará disponible hasta el 3 de marzo y los viajeros podrán seleccionar fechas de viaje hasta el 26 de octubre del presente año.

Según un comunicado emitido por la compañía, esta estrategia comercial busca consolidar su presencia en el mercado colombiano y proyecta un crecimiento del 16 % durante el año 2024, con la meta de alcanzar 3.4 millones de viajeros.

Los interesados en aprovechar estas ofertas tendrán hasta la medianoche del 3 de marzo para realizar sus reservas, con la posibilidad de viajar hasta finales de octubre de 2024. Podrás hacerlo en este LINK teniendo en cuenta las condiciones y el rango de fechas.

Además de los bajos precios en los tiquetes, Wingo ofrece descuentos de hasta un 40 % en servicios adicionales, como el equipaje de mano y la primera maleta documentada en bodega, así como en las diferentes categorías de tarifas, como go Standard, go Plus y go Extra, aplicables en la mayoría de las rutas de la aerolínea.

En cuanto a los destinos nacionales, la promoción abarca trayectos desde Bogotá hacia importantes ciudades como Armenia, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, Santa Marta y Cartagena. También se incluyen rutas hacia San Andrés desde Barranquilla y Cartagena, así como trayectos desde Medellín hacia Cartagena y Santa Marta.

Para aquellos que deseen explorar destinos internacionales, la oferta cubre rutas desde Bogotá hacia Lima, Caracas, Aruba, La Habana, San José, Punta Cana, Santo Domingo, Cancún, Panamá y Curacao. Además, desde Medellín se ofrecen vuelos hacia destinos como Cancún, Punta Cana, Santo Domingo, Aruba, Panamá y Caracas.

También se beneficiarán de tarifas promocionales los pasajeros interesados en volar desde Cali hacia Aruba, así como los que deseen viajar desde Panamá hacia Cartagena, Cali, Barranquilla, San José, David y La Habana.

