Conoce si los pensionados reciben prima en junio

Con la llegada del fin del primer semestre del año, los trabajadores en Latinoamérica se preparan para recibir la prima de junio, una prestación social estipulada en el Código Sustantivo del Trabajo. Este beneficio, que representa una remuneración equivalente a 30 días de trabajo por un año de servicio, se divide en dos pagos: uno antes del 30 de junio y otro antes del 20 de diciembre.

De esta forma, los empleados recibirán su salario mensual regular más las primas, lo que supone un alivio económico importante para muchas familias. Es importante destacar que no todos los trabajadores son elegibles para recibir esta prima. Aquellos contratados temporalmente por un periodo que no supera los 30 días no tienen derecho a esta prestación. En contraste, todos los empleados vinculados formalmente a una empresa sí disfrutarán de este beneficio.

¿Los pensionados reciben prima?

En cuanto a los pensionados, el panorama es diferente. Ellos no reciben una prima en junio, sino que perciben 13 pagos mensuales a lo largo del año, en lugar de los 12 pagos regulares. Este sistema se implementa según el Acto Legislativo 1 de 2005, lo que significa que la última mesada, considerada como una prima navideña, se paga junto al giro de diciembre.

Sin embargo, no todos los pensionados reciben esta mesada adicional. Aquellos que obtuvieron su pensión antes del 25 de junio de 2005 y cuya pensión no supera los 15 salarios mínimos legales vigentes, pueden acceder a una mesada 14 en junio. Por otro lado, los pensionados entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011, cuyo monto no superaba los 3 salarios mínimos mensuales, también tienen derecho a recibir esta mesada adicional en junio. Esta normativa es resultado de las reformas del Acto Legislativo 01 de 2005, que eliminó este beneficio para quienes se pensionaron después del 31 de julio de 2011.

El propósito de la prima es compensar a los trabajadores por sus servicios, mientras que para los pensionados, la mesada 13 se concibe como una especie de prima navideña. Esta estructura busca equilibrar la situación financiera de los pensionados, brindándoles un ingreso adicional a fin de año.

