Cambio en EPS Sanitas Bogotá; así puedes pedir tu turno en la nueva red de droguerías

Desde el pasado 1 de noviembre de 2026, la EPS Sanitas modificó la entidad encargada de dispensar los medicamentos formulados a sus afiliados en Bogotá.

Anteriormente, la entrega de estos insumos estaba a cargo de la red de Cruz Verde; sin embargo, ahora este servicio le corresponde a las farmacias y droguerías de Colsubsidio.

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De acuerdo con datos difundidos por Consultor Salud, esta actualización permite que los usuarios de la EPS en la capital cuenten con una infraestructura de alrededor de 29 puntos habilitados y distribuidos en diferentes zonas de la ciudad para reclamar sus tratamientos médicos.



¿Dónde reclamar medicamentos de EPS Sanitas en Bogotá? Lista completa de los 29 puntos de Colsubsidio

Para reclamar tus medicinas presencialmente en Bogotá, debes acudir a una de las sedes autorizadas de Colsubsidio. La red habilitada abarca las siguientes direcciones:



Portal Norte: Av. Cra. 45 #176-31, piso 1.

Av. Cra. 45 #176-31, piso 1. Pontevedra: Calle 116 #71B-04.

Calle 116 #71B-04. Subazar: Calle 145B #91-35, local 152.

Calle 145B #91-35, local 152. Navarra: Cra. 45 #100-90.

Cra. 45 #100-90. CE Paralelo 108: Av. Cra. 45 #108-27, torre 1, local 5.

Av. Cra. 45 #108-27, torre 1, local 5. Mazurén: Calle 152 #53A-05, local 3.

Calle 152 #53A-05, local 3. Toberín: Calle 163A #21-89.

Calle 163A #21-89. Santa Bárbara: Av. 19 #123-82.

Av. 19 #123-82. Usaquén: Calle 120A #7-14.

Calle 120A #7-14. Cedritos: Calle 140 #7C-50.

Calle 140 #7C-50. CC Cedritos 151: Calle 150 #16-56, local 2135.

Calle 150 #16-56, local 2135. Chapinero Calle 53: Cra. 13 #53-31.

Cra. 13 #53-31. CC Centro 93: Cra. 15 #93-48, piso 1.

Cra. 15 #93-48, piso 1. Floresta: Calle 100 #67-26.

Calle 100 #67-26. CC Unicentro Occidente: Cra. 111C #86-74, local 102.

Cra. 111C #86-74, local 102. CC Primavera: Calle 79 #89A-40, oficina 303.

Calle 79 #89A-40, oficina 303. CC El Edén : Av. Cra. 72 #12B-48, local 2-092.

: Av. Cra. 72 #12B-48, local 2-092. CC Américas: Cra. 71D #6-94, local 1644.

Cra. 71D #6-94, local 1644. Puente Aranda: Calle 13 #62-82.

Calle 13 #62-82. CC Plaza Central 2: Cra. 65 #11-50, local 3-65.

Cra. 65 #11-50, local 3-65. Clínica Colombia: Calle 23 #66-46, piso 2.

Calle 23 #66-46, piso 2. Quinta Paredes: Cra. 44A #24-11.

Cra. 44A #24-11. Fontibón: Cra. 99 #18A-18.

Cra. 99 #18A-18. Colsubsidio Calle 26: Calle 27 #25-45, local 3.

Calle 27 #25-45, local 3. Teusaquillo: Cra. 17 #36-74, piso 1.

Cra. 17 #36-74, piso 1. Clínica Roma: Cra. 80 #53-20 sur, local 3.

Cra. 80 #53-20 sur, local 3. Kennedy Central : Calle 40 sur #73D-41.

: Calle 40 sur #73D-41. CC Ciudad Tunal: Cra. 24C #48-94 sur, local 2.

Cra. 24C #48-94 sur, local 2. Restrepo: Cra. 24 #18-61 sur, piso 2.

Puntos para medicamentos fuera del Plan de Beneficios en Salud (No PBS)

En caso de que tus fármacos no estén cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud (PBS), debes dirigirte específicamente a una de estas cinco sedes habilitadas en la capital:

CC Unicentro de Occidente: Carrera 111C #86-74, local 102.

Clínica Universitaria Colombia: Calle 23 #66-46, piso 2 (edificio de consultorios).

Colsubsidio Calle 26: Calle 27 #25-45, local 3.

Portal Norte: Avenida Carrera 45 #176-31, piso 1.

Clínica Roma: Carrera 80 #53-20 sur.

¿Cómo solicitar un turno virtual o pedir entrega a domicilio en Colsubsidio?

Si deseas evitar filas al momento de reclamar tus medicamentos en los dispensarios de Colsubsidio, puedes realizar el agendamiento previo de tu cita de forma digital. El procedimiento en línea se realiza siguiendo estos pasos:

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Ingresa a la plataforma web 'Medicamentos Colsubsidio'. Haz clic en la opción 'Programa Tu Turno en un Servicio Farmacéutico'. Diligencia tus datos personales requeridos por el sistema. Selecciona la fecha y hora que prefieras para asistir al punto farmacéutico.

Adicionalmente, si prefieres recibir el tratamiento directamente en tu residencia, la plataforma cuenta con la alternativa de programar el servicio de entrega a domicilio.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar los medicamentos en el dispensario?

Al momento de acercarte a cualquiera de las droguerías autorizadas para la atención presencial, es obligatorio que presentes la siguiente documentación:

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Fórmula médica vigente expedida por el profesional de la salud.

Autorización médica: en caso de que la medicina requiera este trámite, debes aportar el número de autorización o presentar la copia física del documento.

Trámite realizado por un acudiente

Si el paciente no puede asistir de forma personal y envía a un autorizado o acudiente, este último deberá presentar obligatoriamente en la ventanilla: