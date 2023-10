Pico y placa en Cali: restricciones del 2 al 6 de octubre

Desde el pasado 4 de julio, la medida de restricción de Pico y Placa en Cali experimentó modificaciones significativas. Durante la semana del 2 al 6 de octubre, se aplicarán las siguientes restricciones vehiculares, en un esfuerzo por regular la movilidad y reducir la congestión en la ciudad. Como es acostumbrado en esta ciudad del Valle del Cauca, la restricción operará desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Programación de Pico y Placa para la semana del 2 al 6 de octubre:

Lunes 2 de octubre: Placas terminadas en 1 y 2.

Martes 3 de octubre: Placas terminadas en 3 y 4.

Miércoles 4 de octubre: Placas terminadas en 5 y 6.

Jueves 5 de octubre: Placas terminadas en 7 y 8.

Viernes 6 de octubre: Placas terminadas en 9 y 0.

Es fundamental tener en cuenta que la aplicación del Pico y Placa tiene como objetivo primordial prevenir la congestión vehicular en la ciudad, especialmente en las principales avenidas donde se concentra un alto flujo de tráfico en horas pico.

La medida no aplica los días sábados, domingos ni festivos. “La restricción contenida en el presente artículo implica la prohibición de circulación de dichos vehículos en el perímetro urbano de Santiago de Cali dentro del periodo de tiempo comprendido entre las 06:00 hasta las 20:00 horas, del día, tomando como referencia el ultimo dígito de la placa”, dice el decreto n.º 4112.010.020.019 2023.

Además agrega que: “el no acatamiento de lo dispuesto en los artículos anteriores, será sancionado de acuerdo con lo establecido en el inciso 14 del literal C) del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, modificado por la Ley 1383 de 2010 y codificado bajo la Resolución No. 3027 de 2010 expedida por el Ministerio de Transporte”, es decir:

Sanciones para Incumplimiento del Pico y Placa:

En Cali, se aplican dos tipos de multas, diferenciando entre conductores que incumplen por primera vez y reincidentes:

Multa 1 por Incumplir con Pico y Placa:

Para aquellos conductores que infringen la medida de Pico y Placa por primera vez, se les impone una multa que puede llegar hasta 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), además de la inmovilización del vehículo.

Multa 2 por Incumplir con Pico y Placa:

Para los conductores que reinciden en esta infracción, la multa puede ascender hasta 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la inmovilización del vehículo.

