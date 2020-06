¿Listo para matar el tiempo un rato? En redes sociales circulan muchos retos que ponen a prueba tu cerebro y capacidad visual. Esta vez, hay una galleta enojada que está siendo buscada por cientos de internautas.

Aunque parezca fácil, debes estar muy atento porque en realidad todas lucen muy parecidas. Algunos han manifestado haberla hallado en menos de 30 segundos.

¿Serás capaz?

Mira bien la imagen y encuentra a la galleta enojada:





Fuente: Noticieros Televisa

Si definitivamente no lo lograste, no te preocupes, no eres el único. Aquí está la respuesta:

