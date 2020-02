Alejandro Fernández vuelve a sus raíces con su disco 'Hecho en México' y quiso que su padre tuviese un papel importante en esta nueva producción. Por eso el trabajo discográfico incluye una colaboración inédita con Vicente.



"Le dije que me gustaría muchísimo y sería un honor que ahora, regresando a mis orígenes, tuviéramos una colaboración", contó Alejandro en una entrevista con Efe en Los Ángeles (EE.UU.), antes de lanzamiento del nuevo álbum y apenas minutos después de anunciar su próxima gira mundial.



Según el artista, "Hecho en México" es un álbum "completamente mariachi", como una "ruleta rusa de emociones", con el que abrirá mercado en Canadá y estrenará conciertos en ciudades como París y Londres.



El lanzamiento llega después de que el mundo viera a las tres generaciones de los Fernández -Vicente, Alejandro y Álex- reunidos por primera vez en el escenario de los pasados Latin Grammy.



"Yo creo que difícilmente lo podremos volver a lograr -pensó-. Otra vez en televisión, en un evento así... no sé. Por eso fue especial".



Aún así, la reunión de abuelo, hijo y nieto no quedó allí, pues Vicente y Alejandro volvieron a colaborar en el estudio para grabar "Mentí".



"Salió natural, le presenté el disco, estábamos escuchando el material. Entonces le dije: 'tú y yo solamente hemos hecho un dueto, cuando me apoyaste con primer disco de estudio, y no hemos vuelto a hacer ninguno más'", recordó.



A lo que Vicente respondió, "tienes toda la razón", y tras escuchar el álbum decidió que "Mentí" sería la colaboración entre padre e hijo.







La misma libertad que ambos cantantes han tenido en sus carreras es la que Alejandro quiere aplicar con sus hijos.



"Álex es como una extensión mía que va a venir aportando y haciendo cosas nuevas con la música mexicana, ojalá”, dijo Alejandro. "Pero él está por su lado haciendo sus cosas, yo así me manejé, por ello no quiero meterme tanto".



"Quiero que él haga su pinitos y si se tiene que tropezar o tiene cualquier problema, estamos yo y mi papá respaldando por cualquier cosa", prometió el cantante, que también habló orgulloso de que su otra hija, Camila, quien acaba de firmar un nuevo contrato discográfico.



El próximo 20 de febrero, Fernández recibirá un homenaje a su carrera en los Premios Lo Nuestro, donde tocará una de las nuevas canciones de "Hecho en México", que incluye el popular sencillo "Caballero" y el nuevo "Te Olvidé", así como una colaboración titulada "Más No Puedo" con Christian Nodal.



"Yo le pedí una canción y me mandó dos espectaculares -recordó Alejandro-. Estuve platicando con su papá y me dijo 'una canción la había hecho para grabarla él y sacarla en su disco, pero te quiso mandar una de sus mejores, que sacrificó'".



"Eso no muchos autores lo hacen", aseguró.



Todos estos temas, y el resto que componen el álbum, recorrerán México, España y varias ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Miami, San Antonio, El Paso, Chicago o Nueva York, en las que regalará en disco con cada boleto.



Además, se presentará por primera vez en París y Londres.



"Me emociona trabajar en cada lugar que me presento, pero emociona el doble abrir mercados", avanzó.



La gira lo mantendrá ocupado hasta diciembre de 2020, aunque él y su familia están acostumbrados a viajar.



"Lo único que no tiene este disco es que no se hizo en México. Grabamos en Barcelona una primera parte, la otra en Nueva York y regresamos a Los Ángeles con los últimos detalles", se sinceró.



"Pero la materia prima es mexicana, los músicos y productores", aseguró el cantante sobre el lanzamiento en pleno día de los enamorados, el 14 de febrero.