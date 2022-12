¡Qué impresión! Fue a una ‘fiesta de Botox’, se INYECTÓ y casi pierde sus labios

La vanidad ha llevado al extremo a muchas personas que han hecho de todo por lucir ‘mejor’, pero de ese montón, son varios los que terminan con resultados desastrosos y muy dolorosos.

Es el caso de Rachael Knappier, una mujer de 29 años que fue a una ‘fiesta de Botox’ invitada por una amiga suya. En este tipo de eventos, que han ganado popularidad en Reino Unido, se puede acceder a procedimientos estéticos de manera más económica.

La joven atendió la cita con la idea de ponerse Botox en la frente y borrarse algunas arrugas, pero, con unas copas encima, aceptó la propuesta de una de las esteticistas de aplicarse relleno de esta misma sustancia en sus labios.

"Ella notó la protuberancia en mi labio cuando estaba poniendo Botox y dijo que podría inyectarme un poco de relleno si quería que lo hiciera”, dijo a The Sun.

"Para ser justos, me dijo que me fuera a pensar en eso en la cocina, pero había encontrado mi debilidad. Mi labio es lo único que realmente me molesta por mi apariencia", explicó al mismo medio.

Lo que no sabía Rachael es que las especialistas era exprisioneras sin capacitación médica, por lo que horas después empezó el calvario.

Tras recibir la inyección, la mujer expresó haber sentido mucho dolor seguido de una hinchazón extrema de sus cara y labios.

Angustiada corrió hacia la supuesta esteticista que la atendió y esta le dijo que esa reacción había sido provocada por una alergia. Luego de darse cuenta que nada le ayudaría, se comunicó con su madre quien le recomendó una clínica especializada.

Los doctores advirtieron a Rachael que debía ir de urgencias a Londres para una intervención quirúrgica.

‘Labios endemoniados’, la nueva y antinatural tendencia que genera controversia Labios endemoniados - Foto Instagram

Foto: Instagram

Para poder rescatar su labio debieron usar varias dosis de agente de disolución inyectado. "Fue tan doloroso, que mi madre, que estaba sentada arriba en una sala de espera, podía escuchar mis gritos".

Foto: Instagram

La mujer ha compartido varias fotografías impresionantes de cómo quedaron sus labios, por querer ‘corregirlos' quedó peor y casi los pierde.

Nikki Milovanovic es Portavoz de la Asociación Británica de Cirujanos Plásticos Estéticos (BAAPS) explicó que el Botox "solo puede ser inyectado por un médico prescriptor o bajo la supervisión de un médico, siendo que es un medicamento recetado, pero los rellenos no están regulados".

Después de tres meses de tratamiento, los labios de Rachael se recuperan con éxito.

