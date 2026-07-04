Tips para lavar camisetas de fútbol y quitar olor a sudor sin dañar estampados ni escudos

Con la fiebre del Mundial 2026, muchos aficionados buscan la mejor forma de lavar sus camisetas de fútbol sin afectar los colores, los escudos ni los estampados. Aunque existe la creencia de que la lavadora es la principal responsable de dañar estas prendas, los especialistas aseguran que el deterioro suele estar relacionado con un uso inadecuado del lavado y no con el electrodoméstico en sí.

En realidad, el desgaste de las camisetas deportivas está asociado a factores como la temperatura del agua, el nivel de fricción durante el ciclo y los productos utilizados para su limpieza.

Puedes leer: Araña negra y grande en tu casa: esto es lo que significa y la razón para no matarla



Uno de los errores más frecuentes es lavarlas con agua muy caliente, bajo la idea de que así se eliminan mejor las bacterias. Sin embargo, las camisetas modernas suelen incorporar estampados termo-transferidos y serigrafías que pueden ablandarse o desprenderse cuando se exponen a temperaturas elevadas.



¿Cuáles son las recomendaciones para lavar correctamente las camisetas de fútbol?

Los especialistas recomiendan utilizar programas de lavado con agua fría o a baja temperatura, ya que ayudan a conservar tanto los tejidos como los estampados. Algunos sistemas de lavado incorporan tecnologías que disuelven el detergente antes de iniciar el ciclo, lo que favorece una limpieza más eficiente sin someter la prenda a un exceso de calor.

Puedes leer: NO va más 'el comedor' en la casa; revelan nueva tendencia práctica y elegante

Publicidad

Otro aspecto clave es reducir la fricción dentro del tambor. El contacto con cremalleras, botones u otras prendas puede provocar el desgaste de los escudos, números y parches.

Para minimizar ese riesgo, se aconseja lavar la camiseta al revés, de modo que la parte interna sea la que reciba el mayor roce durante el ciclo. Asimismo, el uso de bolsas de malla para ropa delicada ofrece una protección adicional a los estampados.

Publicidad

Los expertos también desaconsejan el uso de suavizantes en prendas de poliéster. Estos productos pueden dejar una película sobre las fibras que reduce su capacidad para absorber el sudor y, además, afectar la adherencia de los parches y las serigrafías.

Finalmente, el secado también influye en la conservación de la prenda. Se recomienda utilizar un centrifugado suave o seleccionar programas específicos para ropa deportiva, ya que una velocidad excesiva puede favorecer la aparición de grietas en los estampados.

Una vez finalizado el lavado, lo más recomendable es dejar secar la camiseta a la sombra y en un lugar bien ventilado. La exposición prolongada al sol puede acelerar la pérdida de color y deteriorar los materiales plásticos de los estampados, reduciendo su vida útil.