Beéle tuvo que terminar el bachillerato a distancia

En la entrevista para el programa 'Me Chimba Conocerte' de la Kalle, el talentoso artista barranquillero Beéle, de 21 años, desglosó momentos cruciales de su vida, desde cómo la fama lo sorprendió, hasta los desafíos inesperados que enfrentó para culminar su bachillerato ante la inminente realidad de ya no ser una persona 'común y corriente'.

En un relato lleno de revelaciones y humor, Beele compartió una divertida anécdota sobre cómo se dio cuenta de su creciente popularidad contando que hay una historia que le produce mucha risa pues el día que se dio cuenta que todo cambió se subió a un bus y despertó todas las miradas, pero ni siquiera le pedían fotos "cogí un bus hacia el estudio, y todo el mundo me identificaba en Barranquilla. Cuando subí al bus, me fui al último asiento, y de repente, todo el mundo volteó la cabeza. Me quedé analizando la situación, y bueno, me bajé del bus como dos cuadras antes. Recuerdo que iba con mi uniforme, y una persona me reconoció. Me felicitó y me dio cátedra sobre la locura que estaba ocurriendo en la costa con mi canción".

Beele también compartió cómo la fama cambió su rutina escolar y su relación con los profesores. Otro día cuando salió del colegio, todo se volvió una locura, se refiere al día que salió 'loco', su más grande éxito musical y la canción que lo terminó de catapultar a la fama. "Iba al colegio de vez en cuando, respondía mis trabajos, pero la situación se me estaba saliendo de control. Una profesora de psicología me dejaba dormir dos horitas en algún salón cuando no quería entrar a clase por cansancio. Le debo mucho a ella por apoyarme en medio de la situación".

El artista también recordó cómo enfrentó la incredulidad de sus profesores al intentar explicar su creciente fama: "Quería enfocarme más en trabajar en mi música, pero no me creían. Entonces, un día, les dije a todos: 'Ábranme los parlantes del colegio. Voy a hacer una canción a las 12:15. Verán la reacción de la gente'. Sonó la canción, la gente enloqueció, y cuando se dieron cuenta que era verdad no volví al colegio, pero seguí respondiendo por todo".

Fue así como Beéle tuvo que culminar sus últimos días de clase enviando sus trabajos y a distancia aunque respondiendo con absoluta responsabilidad con todos sus deberes.

Al respecto reconoció que a veces, lo que necesitan los estudiantes en el colegio son profesores que "te ayuden y motiven de verdad, con cosas que tú quieres aprender, y no que a la fuerza quieran inculcar un sistema para hacerte parte del sistema".

Esta reveladora entrevista ofrece una visión única de los desafíos y momentos inolvidables en la vida de Beéle, destacando no solo su éxito en la música sino también sus experiencias personales que lo han moldeado como artista y como individuo.

Revive acá la entrevista completa: