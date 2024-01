Beele y su sueño frustrado con Kaleth Morales

En una emotiva entrevista para el programa de la Kalle, 'Me Chimba Conocerte', el destacado artista barranquillero de música urbana y sonidos del Caribe, Brandon De Jesús López Orozco, mejor conocido como Beéle, se sinceró como nunca antes. En un diálogo ameno con el video Jockey Roberto Blanco, el joven talento habló sobre sus sueños, su pasión por la música desde la infancia y compartió detalles reveladores de su perspectiva de la vida.

Entre los momentos más conmovedores de la entrevista, Beéle expresó su admiración por el fallecido artista de vallenatos, Kaleth Morales , revelando un deseo no cumplido: "Me hubiera gustado hacer una colaboración musical con Kaleth Morales. Ese hombre sí que sabía hacer música, y eso es lo chévere de la música, que ese hombre nunca va a morir verdaderamente. Siempre va a estar vigente mientras escuchemos su música".

Beéle también compartió una lección fundamental que aprendió del ícono de la música vallenata: la inmortalidad a través de la creación artística. "Algo que aprendí de él fue esa sensación que tengo de pensar que si el día de mañana no estoy, me voy de este planeta, la música que he hecho hasta el día de hoy quedará. No saldrá de mi boca decir que he hecho lo que he hecho bajo presión o bajo un mandato. Yo creo que si estoy pensando en que el día de mañana me muero, todos los días de mi vida voy a estar feliz haciendo lo que me gusta".

Además, Beele reveló aspectos íntimos de su vida personal al hablar de su experiencia como "la oveja negra" en su familia. Aunque fue considerado así durante mucho tiempo, el artista se enorgullece de ser diferente y de cambiar la perspectiva generacional: "Yo siempre he dicho que vengo de un roble de familia, pero vengo de una semilla que piensa diferente. A lo largo de las generaciones, hay algo que tiene que cambiar. Venimos de familias grandes y numerosas, entonces yo creo que me puedo diferenciar de los demás".

La entrevista culminó con una revelación emocional sobre la gratificante experiencia de ser padre: "La etapa de papá es de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida. Es una felicidad única. Yo creo que muchos padres primerizos no tenemos palabras para identificar esa felicidad. Ver cómo es la creación de Dios tan perfecta para darte tanta felicidad; ahí tú logras entender que la felicidad está en lo más mínimo, en una persona, en una sonrisa, en un momento. En este caso, lo que estoy viendo, una experiencia con mis hijos, es una felicidad total".

Con estas revelaciones íntimas, Beéle dejó a sus fans con una visión más profunda de su vida y su arte, consolidándose como un artista que no solo se destaca en el escenario, sino que también comparte su esencia con el mundo.

Reviva acá la entrevista completa: