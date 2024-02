'El Charrito Negro' celebró su cumpleaños numero 62 y dedicó unas palabras a sus seguidores

Johan Gabriel González mejor conocido como 'El Charrito Negro’, es uno de los máximos exponentes de la música popular en Colombia. Nació en Ceilán Valle Cauca un 15 de febrero de 1962 y es el menor de tres hermanos de una familia humilde y trabajadora.

En un video compartido en sus redes sociales el maestro agradeció a todos sus seguidores por los mensajes de su cumpleaños número 62, recibidos por parte de todos sus fans que le demostraron su amor, su respeto y su admiración.

“Quiero dar las gracias a todos los miles y miles de seguidores que ayer me mandaron unos mensajes muy hermosos de agradecimiento, de admiración, de muchos países, es algo que yo me llevo en el corazón, gracias por confiar y querer la música de 'El Charrito Negro' no saben cuanto los amo”, fueron algunas de sus palabras.

“Gracias por tanto cariño mi gente”, son las palabras que acompañan el video, en donde se ve al maestro acompañado de sus familiares más cercanos y con una canción de él mismo titulada, ‘En tu cumpleaños’, con la cual finaliza sus palabras de agradecimiento.

Por su parte los seguidores del artista también inundaron la publicación con miles de comentarios y le expresaron todo su agradecimiento. “Tan bello mi ídolo muchos años de vida con salud feliz cumpleaños”, “Que bendición tan grande tener al maestro Charrito en este mundo”, “Feliz cumpleaños mi querido maestro mucha vida y salud 🎊🎊🎊🎙🔥”. Fueron algunos de los muchos comentarios.

Sus inicios en la música comenzaron con la participación de algunos eventos programados en regiones y en uno de esos eventos musicales organizado por una emisora de Caicedonia resultó como ganador por canción inédita.

Fue así como surgió su nombre artístico de el 'Charrito Negro', después fue contratado por por el sello Gardenia, quienes en su momento, al ver el gran talento que tenia el maestro, lo invitaron a grabar sus primeros cinco sencillos, en donde una de estas canciones fue titulada 'Maldito Dinero'.

Y fue así como 'El Charrito', logró llegar hasta Medellín para grabar con Discos Victoria en donde se empezaron a crear las canciones que hoy en día suenan en todos los rincones de Colombia ye incluso en otros países como, ‘Con la tierra encima’, ‘Usted señora’, ‘Cuestión olvida’ y una larga lista de canciones dentro de su repertorio musical.

Ganador de cientos de premios y reconocimientos tanto en Colombia como por fuera del país, entre los cuales se destacan dos discos de oro, uno de platino, Gran Orden de Sayco por su 20 años de carrera artística y muchos premios que lo destacan por su gran talento y aporte a la música de nuestro país.

