El Charrito Negro y la curiosa anécdota que le dio su nombre artístico

En La Kalle tuvimos la visita del cantante de música popular Charrito Negro, quien está de celebración, ya que cumple 40 años de carrera musical, marcando un hito en el género popular y representando una generación dorada de esta música.

En entrevista exclusiva nos habló sobre las giras tanto nacionales como internacionales, viajando a países donde nunca imaginó que llegaría su música y llevándose una sorpresa, luego de que llenara estos lugares. El cantante reveló que ha visitado Chile, Estados Unidos, Canadá y ahora se prepara para hacer una gira europea.

En medio de la conversación, el Charrito Negro recordó la forma en la que adquirió su nombre artístico, ya que, según él, la gente preguntaba “no es negro ni charrito”, por lo que decidió explicarle a los kallejeros de corazón por qué ese es su nombre artístico.

De acuerdo con el cantante, todo se debió a sus inicios en la música, cuando participó en un concurso en Caicedonia, Valle del Cauca, donde se presentó interpretando canciones de uno de sus ídolos Antonio Aguilar, razón por la cual se vestía de charro y fiel a su gusto, siempre era de negro.

Pues bien, fue el locutor de ese concurso quien, para darle dinamismo y originalidad a su relato, decidió ponerle ese apodo de 'Charrito Negro', quedando así para siempre su nombre artístico, algo que él dice es más que un nombre, es una marca.

Además de dar estos detalles, también contó como hace para no aparentar su edad y verse muy bien físicamente, indicando que es gracias a que no trasnocha y se cuida mucho con la alimentación y aunque muchos no lo crean, no bebe tanto alcohol, algo que él dice ha sido vital para que su cuerpo se mantenga saludable.

