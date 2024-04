Jonas Brothers arrasó en Bogotá con su show y por tierno gesto con sus fans; "Tan divinos"

En una noche cargada de nostalgia y emoción, unos 14.000 fanáticos fueron transportados dos décadas atrás en Bogotá, reviviendo su juventud al ritmo de los Jonas Brothers. El Movistar Arena fue testigo del esperado regreso de la banda estadounidense a Colombia, catorce años después de su última visita, en un concierto que desató la euforia entre sus seguidores.

Bajo el título "Five Albums. One Night", la gira de los Jonas Brothers se ha convertido en una de las más ambiciosas de la agrupación, con 90 espectáculos programados en 20 países. Durante casi tres horas, los hermanos repasaron su extensa discografía, incluyendo los éxitos que cosecharon durante su separación en 2013, cuando Joe y Nick Jonas continuaron sus carreras como solistas.

El concierto, que atrajo a un público diverso compuesto por veinteañeros nostálgicos y jóvenes padres que crecieron con la música de la banda, fue un viaje en el tiempo. Nick, el menor de los hermanos, emocionado por el cálido recibimiento de los colombianos, invitó a la audiencia a sumergirse en el espíritu de 2007.

El espectáculo comenzó con sus temas más recientes, como "Celebrate!" y "What a Man Gotta Do", pero pronto se sumergió en la nostalgia con un emotivo video de sus inicios, transportando a los asistentes al año 2006 con canciones de su álbum debut. Clásicos como "S.O.S" y "When You Look Me in the Eyes" retumbaron en el estadio, evocando recuerdos de una era pasada.

Los Jonas Brothers no solo conquistaron los escenarios internacionales con su música, sino que también participaron en películas de Disney Channel como "Camp Rock" y "Camp Rock 2", junto a Demi Lovato. No faltaron en el repertorio temas emblemáticos de estas películas, como "Gotta Find You" y "Introducing Me".

Tras su paso por Brasil y Colombia, los hermanos llevarán su espectáculo a otros países de la región, incluyendo Perú, Chile, Argentina y México.

Los Jonas Brothers dejaron enamoradas a sus fans /Foto: Instagram @jonasbrothers

El emotivo gesto de los Jonas Brothers que enamoró a sus fans

Tras completar con éxito su gira por Bogotá, después de su memorable presentación en el Parque Simón Bolívar hace más de una década, el trío musical se presentó en el Movistar Arena en la noche de este viernes 19 de abril.

A su llegada a la capital colombiana, numerosos seguidores y aficionados de la música de los hermanos Jonas se congregaron fuera del hotel donde se alojaban, ansiosos por saludarlos, tomar fotos y obtener autógrafos a pesar de las intensas lluvias que azotaron la ciudad, y su persistencia fue recompensada con un gesto generoso por parte de los artistas, como se reveló en un mensaje en redes sociales, previamente publicado en Twitter.

Se está cayendo el cielo en Bogotá y los Jonas pidieron al hotel que por favor les dieran una bebida caliente de parte de ellos a todas las fans que están afuera del hotel, son hermosos Publicación en X @naatcardona

Más tarde, un video mostró a una empleada del hotel anunciando que los Jonas Brothers habían solicitado que se ofrecieran bebidas calientes a sus seguidores: "Por ahora, queremos brindarles una bebida caliente de parte de ellos", expresó la colaboradora en el clip.

La respuesta de agradecimiento de las personas presentes fue conmovedora, expresando su gratitud mientras los trabajadores comenzaban a distribuir las bebidas entre la multitud emocionada. "Tan divinooosssssss (léase con voz de Betty cuando ve a Armando), "Que buen detalle con sus fans", "Dios me hizo llorar esto", "Pero QUEEEEE, los amo!!!!", fueron algunos de los comentarios que acompañaron la publicación.

