Los Tigres del Norte 'rugieron' con fuerza en España y Londres

Tras 13 años de ausencia, el eco poderoso de Los Tigres del Norte volvió a hacer vibrar España con una serie de conciertos que cautivaron al público. Las leyendas del regional mexicano, oriundas de Mocorito, Sinaloa, conquistaron cada escenario que pisaron en España. El público, proveniente de diversos países, se dejó envolver por los acordes de los 'Ídolos del Pueblo', quienes se alzan como embajadores de la hispanidad, llevando consigo la esencia cultural y los valores que unen a México con el resto del mundo.

Los Tigres del Norte revivieron sus éxitos más aclamados, cada uno coreado fervientemente por los asistentes, demostrando así que su música ha trascendido fronteras a lo largo de sus más de 55 años de trayectoria.

El WiZink Center en Madrid marcó el inicio de esta extraordinaria gira. Con un lleno total de 8 mil personas, Los Tigres del Norte transportaron al público a través de un repertorio que incluyó temas como "Ni Parientes Somos", "La Mesa del Rincón", "Golpes en el Corazón", "Jefes de Jefes" y "Señor Locutor", entre otros. La multitud, ondeando banderas de países como Nicaragua, Colombia, El Salvador, Perú, Ecuador y Venezuela, se vio imbuida en un éxtasis latino al escuchar cada nota que ha marcado generaciones enteras.

El Coliseum en Coruña y el Auditori del Fórum en Barcelona no fueron la excepción, logrando la misma respuesta entusiasta desde el momento en que Los Tigres del Norte hicieron su entrada. Los corridos, baladas y norteñas clásicas de la agrupación se fusionaron con las notas del Mariachi Sol de América, mientras que el Ballet Folklórico Leyendas de México añadió un toque de belleza a los homenajes a Vicente Fernández, transportando al público a un pedacito de México.

La siguiente semana, el Bilbao Arena y el Navarra Arena en Pamplona volvieron a ser testigos del poder escénico de Los Tigres del Norte, quienes con sus canciones de libertad, trabajo y lucha, unieron a las culturas presentes en los recintos. Temas como "La Puerta Negra", "Contrabando y Traición", "Pedro y Pablo", "La Carta", "América", "La Camioneta Gris", "Cuestión Olvidada" y "Somos Más Americanos", entre otros, sacudieron los cimientos de cada lugar, con los asistentes coreando y gritando en unísono, emocionados por estar cerca de sus ídolos.

En esta gira, Los Tigres del Norte no solo fueron la voz de los latinos en España, sino que también llevaron su música hasta la ciudad de Londres, mostrando que su influencia trasciende barreras culturales y geográficas.

El Eventin Apollo Hammersmith en Londres se convirtió en el epicentro de una explosión de emociones. El público, abarrotando el recinto, se entregó por completo a cada interpretación de la banda mexicana, llegando al punto en que decenas de personas subieron al escenario al final del concierto para tomarse fotografías con sus ídolos, desafiando la seguridad del lugar en su afán por estar cerca de ellos.

Jorge Hernández expresó: "Esta gira ha sido grandiosa, espectacular. En cada lugar nos hemos sentido queridos y acogidos, no solo por nuestros paisanos, sino por personas de esos países tan hermosos... En Londres, aunque algunas personas no hablaban español, el calor de la música y el cariño se sintieron igual. Una persona de Suecia incluso se acercó y me dijo que estaba aprendiendo español gracias a nuestras canciones, y me abrazó. Solo puedo decir infinitas gracias a este maravilloso público, y gracias a nuestro México por su apoyo constante, porque gracias a ustedes podemos llevar nuestra música al mundo entero".

Cada concierto de Los Tigres del Norte guarda un lugar especial en su corazón; todos son memorables porque el público que los acompaña también lo es. La magia que se experimenta en estos eventos es única, y esta gira en particular no fue la excepción.

La grandeza de Los Tigres del Norte es evidente, aunque difícil de medir; sus innumerables éxitos han dejado una huella imborrable en la mente y el corazón de aquellos que se han enamorado de su música, encontrando en ella fuerza y orgullo de su herencia hispana. No es en vano que sean llamados, con toda justicia, Los Jefes de Jefes.