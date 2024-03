Maluma y su influencia en el regional pop con Paulina B

La música colombiana sigue rompiendo fronteras, desde hace muchos años nuestros cantantes son reconocidos a nivel mundial y con su trabajo han hecho que se nos considere como un país muy talentoso a nivel musical, con géneros propios y exponentes de talla mundial. Uno de los cantantes que goza de estos elogios es Maluma, que con el género urbano ha llegado hasta la cima de la industria.

Pero su lucha no queda ahí, pues también apoya otros talentos emergentes a quienes les da la oportunidad de hacer una carrera en el género que quieran. Quizá el ejemplo más grande de esto es Paulina B, una joven que le apuesta a las fusiones y su estilo propio para cumplir sus sueños.

Paulina estuvo en Kallejiando y nos contó como fue ese acercamiento con Maluma, teniendo en cuenta que ella en un ejercicio de decretar, visualizó que el 'Pretty Boy' haría parte de su proceso: "Yo escribí que tendría una colaboración con Maluma, que iría a tales premios y cuando salió la oportunidad de Maluma yo volví a ver la página y decía: 'Esto es demasiado lindo'".

Según la cantante, es una oportunidad única en la vida, ya que ella, como muchas otras, le escribía al cantante por redes sociales. Pero fue gracias a unas personas allegadas al padre de Maluma, quienes fueron lo que le pasaron el link de su canción e hicieron la conexión entre los dos: "A los 5 días mi mamá me llama llorando y me dice, 'hija Maluma te montó en las historias', yo me desarmé, algo que era tan imposible, el mapa de los sueños y todo, y me llama el manager y me dice que quieren trabajar conmigo, este es mi número, escríbenos ya".

Fiel a sus principios, la cantante dejó claro su agradecimiento a Maluma y su humildad al hablar de como fue lo que pasó para que un artista como él se fijara en su talento y decidiera apoyarla.

