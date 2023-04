VIDEO: Alejandro Fernández preocupa a fans con extraños gestos durante un concierto

Hace poco se llevó a cabo la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2023 en México, evento al que fue invitado el artista de talla internacional Alejandro Fernández, quien se presentó con sus grandes éxitos y puso a cantar y bailar a cientos de fanáticos que se dieron cita en el recinto para escucharlo en vivo, sin embargo, otras personas se fijaron en un detalle que fue bastante llamativo.

Y es que aunque recibió muchos halagos por su forma de cantar, también fue fuertemente criticado debido a su apariencia física, tanto es así que varios usuarios en las redes sociales comenzaron a especular sobre el tema y a preguntarse qué le había pasado al artista mexicano.

Cuando Alejandro Fernández estaba interpretando su famoso tema 'De qué manera te olvido', comenzó a hacer de manera inconsciente algunos gestos con su cara, los cuales alertaron a sus fans que llegaron a pensar que algo le estaba sucediendo.

Algunos aseguraron que no se le entendía muy bien lo que estaba cantando, otros dijeron que el público lo había opacado con sus cánticos.

Por el momento 'El Potrillo' no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, el video que ya se viralizó en diferentes plataformas digitales si ha dado mucho de uqé hablar entre los internautas.

"Está en los rines, cómo era de guapo😮", "Así como no nos gusta que hablen de nuestros cuerpos, no hablemos de otros, ni de mujeres, ni de hombres. Fin.", "Me van a disculpar, pero ese hombre se ve deprimido. Mucha gente Le gusta Criticar, pero no saben lo que pasa en cada cabeza...", "doble moral en su máximo esplendor, siii las críticas fueran hacia el cuerpo de una mujer , estarían todas atacadasss… 😒", son solo algunas de las tantas opiniones que se encuentran en internet.

