Aida Victoria Merlano confirma duro golpe al bolsillo por supuesta deuda, ¿sin un peso?

Aída Victoria Merlano, reconocida barranquillera e influencer, ha compartido con sus seguidores en redes sociales una situación inusual que ha afectado su bolsillo. La joven se encuentra enfrentando problemas financieros relacionados con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), lo que ha generado preocupación entre sus seguidores.

Este nuevo problema legal llega tras la condena que recibió Aída Victoria por su participación en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, de la cárcel en octubre de 2019.

Ahora, además de enfrentar las consecuencias legales de este caso, la influencer se ve envuelta en una situación económica complicada.

La situación se hizo evidente cuando Aída Victoria intentó verificar un pago de Facebook en su cuenta bancaria y se percató de que el dinero no estaba disponible.

Al indagar con el banco, le informaron que tenía un embargo por parte de la DIAN de Barranquilla. La joven expresó su sorpresa al no haber recibido ninguna notificación previa sobre esta supuesta deuda.

En sus declaraciones, Aída Victoria señaló que, según la información proporcionada por su contador y su equipo jurídico, ella había cumplido con todas sus obligaciones tributarias. Esta situación la lleva a cuestionar el motivo del embargo, ya que no encuentra explicación para esta medida tomada en su contra.

“El viernes me entró un pago de Facebook. Hoy el pago no aparecía en mi cuenta. Llamo al banco y me dicen que tengo un embargo de la Dian de Barranquilla. No recibí una sola notificación por una supuesta deuda que, llamando a mi contador, a todo mi equipo jurídico, me mandan la prueba de que yo he pagado absolutamente todo”, dijo en sus historias de Instagram.

La joven también expresó su desconcierto por la falta de notificación oficial por parte de la DIAN de Barranquilla, lo que dificulta aún más comprender la situación. Aída Victoria aseguró que se encuentra al día con sus obligaciones tributarias y que, por lo tanto, no entiende por qué se ha procedido al embargo de sus cuentas bancarias.

Este nuevo revés legal y financiero se suma a la pena inicial de 7 años de cárcel que enfrentaba Aída Victoria por su participación en la fuga de su madre. La pena fue aumentada a 13 años y ocho meses tras una revisión de su caso, lo que agrava aún más su situación legal; sin embargo, aún se mantiene en libertad.

Embargan cuentas de Aida Victoria M. /Foto: Instagram

