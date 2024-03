Eclipse solar total abril 2024 vs. 2017, ¿cuáles son las diferencias?

El 8 de abril de 2024, América del Norte se verá envuelta en la oscuridad durante un eclipse solar total. Este evento astronómico, que no se ha visto en el continente desde 2017, ofrecerá una oportunidad única para observar la corona solar y experimentar la fascinante danza entre el Sol, la Luna y la Tierra.

El eclipse solar total de 2024 será un evento sin precedentes para Estados Unidos. Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, ha destacado que este fenómeno será al menos parcialmente visible para todos en el territorio contiguo del país. Esto lo convierte en el eclipse más accesible que la nación haya experimentado en esta generación.

La clave de su accesibilidad radica en dos aspectos:



La trayectoria de totalidad, donde la luna cubre completamente el sol, será más extensa en 2024. se estima que 32 millones podrán verlo en 2024. Mayor visibilidad: Incluso fuera de la zona de totalidad, el eclipse será visible de forma parcial en todo Estados Unidos. Se estima que 150 millones de personas podrán presenciar este fenómeno astronómico dentro de un radio de 322 kilómetros.

Diferencias con el eclipse de 2017:

Si bien el eclipse de 2024 comparte la misma categoría de "total" con el de 2017, existen diferencias significativas que harán de cada uno una experiencia única:

1. Trayectoria:



El eclipse de 2017 cruzó Estados Unidos de costa a costa, comenzando en Oregon y terminando en Carolina del Sur. 2024: El eclipse de 2024 comenzará en México, cruzando Texas y luego dirigiéndose hacia el noreste por los Estados Unidos, pasando por Maine y terminando en Terranova, Canadá.

2. Duración:



La duración máxima de la totalidad fue de 2 minutos y 40 segundos. 2024: La duración máxima de la totalidad será de 4 minutos y 28 segundos, lo que lo convierte en el eclipse total más largo de América del Norte en este siglo.

3. Anchura de la banda de totalidad:



La banda de totalidad del eclipse de 2017 tenía un ancho de 113 kilómetros. 2024: La banda de totalidad del eclipse de 2024 tendrá un ancho de 205 kilómetros, lo que significa que más personas podrán experimentarlo desde tierra firme.

4. Clima:



El clima durante el eclipse de 2017 varió a lo largo de la trayectoria, con algunos lugares nublados y otros con cielos despejados. 2024: Se espera que el clima sea más favorable para observar el eclipse de 2024, con cielos despejados en la mayor parte de la trayectoria.

5. Eventos y actividades:



El eclipse de 2017 generó un gran interés y se organizaron diversos eventos y actividades para observarlo y celebrarlo. 2024: Se espera que el eclipse de 2024 sea aún más popular, con una mayor cantidad de eventos y actividades organizadas en las ciudades y pueblos a lo largo de la trayectoria.

¿Se podrá ver en Colombia?

No, el eclipse solar total de 2024 no será visible en Colombia. La trayectoria de la totalidad no pasa por el país, y solo se podrá ver de forma total en México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, se podrá ver un eclipse solar parcial en Colombia. La magnitud del eclipse variará según la ubicación en el país, pero en general se podrá observar una disminución de la luz solar y, en algunos lugares, incluso se podrá ver la sombra de la Luna sobre el Sol.

Recomendaciones:



Si se encuentra en la zona de la totalidad, planifique con anticipación y reserve alojamiento y transporte.

Use gafas especiales para eclipses solares para proteger su vista.

Participe en eventos y actividades organizadas para el eclipse.

Disfrute de este espectáculo natural único e inolvidable.

