Alejandro Sanz tiene el 'corazón partio' y endeudado: ¡Qué mala racha!

Bien lo dice un famoso refrán que 'caras vemos pero corazones no sabemos'; y es que aunque hace algunos meses vimos al cantante español Alejandro Sanz al parecer muy alegre durante su concierto en Colombia, todo parece indicar que su corazón no atraviesa por un buen momento, pues hace poco el artista alertó a todos sus seguidores con un tuit que los dejó bastante preocupados.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".

Varios días pasaron desde aquel apartado, hasta que a través de medios internacionales se conoció que el intérprete de canciones como 'El alma al aire', 'Corazón partio' y ' A la primera persona', decidió ponerle fin a su relación con la artista cubana Rachel Valdés, de quien parecía estar muy enamorado. Hasta el momento, las razones que los llevaría a tomar dicha decisión se desconocen sin embargo muchos indican que este acontecimiento daría respuesta al cuestionamiento sobre ¿qué tendría al artista tan triste y desorientado?.

Y es que por si fuera poco, hace unos días un medio de comunicación llamado 'Espejo Público' señaló que Sanz estaría atravesando una crisis financiera pues tiene una deuda de 7,3 millones de dólares, sumado a otra gran deuda que tiene con Hacienda y su exmanager.

