Angeline Moncayo habla del caso de Mauricio Leal y su mamá: "Había algo oscuro en Jhonier"

La muerte de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, ocurrida en noviembre de 2021, sigue estremeciendo a Colombia. En una reciente entrevista con el programa La Red Viral, la actriz Angeline Moncayo, amiga cercana del reconocido estilista, compartió sus emociones y sospechas sobre el crimen que marcó su vida.

El 15 de noviembre de 2021, los cuerpos de Mauricio Leal y su madre fueron hallados en su residencia en La Calera. Una carta inicialmente parecía explicar lo que pasaba, pero inconsistencias en la escena apuntaron a un hecho premeditado.

Las investigaciones revelaron que Yhonier Leal, hermano de Mauricio, era el autor de la doble muerte, motivado por intereses económicos. En enero de 2022, Jhonier confesó y fue condenado a 55 años de prisión.

“Era un secreto a voces. Todo el mundo sabía que había algo extraño” , afirmó Moncayo, refiriéndose al ambiente en torno a Mauricio y su familia. Según la actriz, siempre sintió una energía inquietante en Jhonier, una percepción que se reforzó tras interactuar con él luego de la tragedia.

Angeline Moncayo se refirió a la actitud de Yhonier Leal: "Me heló su frialdad"

Moncayo recordó el momento en que supo de la muerte de su amigo. “Recibí la llamada y lo único que pude pensar fue: ‘Los mataron’. Corrí al carro temblando, no lo podía creer” , narró. Buscando consuelo, contactó a Jhonier, esperando encontrarlo destrozado, pero su reacción la sorprendió. “Fue cortante, distante. Me heló. Desde ese instante supe que algo estaba mal” , confesó.

Según Moncayo, las señales siempre estuvieron allí. “Nunca me generó buena energía. Había algo oscuro en él” , relató. Estas percepciones fueron confirmadas más tarde por un amigo en común que le aseguró: “Jhonier los mató” .

Para Angeline, la relación entre los hermanos era compleja y estaba cargada de tensiones. “Mauricio era una persona brillante, llena de luz, pero la envidia lo rodeaba” , explicó. La actriz también reveló detalles conmovedores sobre su amistad con el estilista y su madre. “La última vez que hablé con Marleny, me escribió: ‘Nos vemos pronto. Te amo’. No he podido borrar ese mensaje”.

Aunque Jhonier fue condenado a 55 años, Moncayo aseguró que ninguna sentencia puede aliviar el vacío que dejó el caso. “Ojalá tuviéramos cadena perpetua, pero nada hará que ellos vuelvan” , dijo.

El caso de Mauricio Leal no solo expuso una historia de traición y ambición, sino que dejó una cicatriz imborrable en quienes lo amaron. “Este crimen no tiene explicación. Es una maldad que va más allá de lo que se puede describir”, concluyó Moncayo.