Tía de Mauricio Leal da explosivas declaraciones y vincula a otro hombre, ¿caso dará giro?

Hace tres años, Colombia se estremeció con la noticia de la muerte del reconocido estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández. Este hecho, que destapó una compleja trama familiar, marcó un antes y un después en la sociedad colombiana. El principal implicado en el caso fue Yonnier Leal, hermano de Mauricio, quien actualmente está pagando una condena de 55 años de prisión.

Un video revelador, difundido el pasado 12 de agosto, muestra a Mauricio Leal en su cama, con heridas visibles, acompañado por su madre, quien ya estaba sin vida, en entrevista exclusiva para el medio Focus Noticias, la tía y hermana de las víctimas, María Dinner Hernández se refirió al caso.

“Mauricio confiaba demasiado en Yhonier, nunca imaginamos que algo así podría suceder” María Dinner Hernández

Mauricio Leal comenzó su carrera en Cali, donde trabajaba como lavador de cabello a los 12 años. Con el tiempo, su talento lo llevó a convertirse en el estilista de confianza de celebridades, ganándose el apodo de 'el niño genio' de la peluquería colombiana. “Siempre decía: ‘Hay que dar antes de recibir’. Esa era su filosofía de vida” , recordó María. Desde Cartago hasta Bogotá, Mauricio construyó un imperio basado en esfuerzo y dedicación, según recordó la mujer.

La Relación entre los Hermanos Leal: ¿envidia o ambición?

La relación entre Mauricio y Jhonier, aunque cercana, no estuvo exenta de tensiones. Según María Dinner, hubo momentos de desencuentro. En una ocasión, Mauricio rechazó prestarle una gran suma de dinero a su hermano, calificándolo de "envidioso y perezoso". Estas palabras, según María, podrían haber encendido resentimientos profundos. “Mi hermana y Mauricio confiaban demasiado en él”, comentó, subrayando la ironía de esa confianza.

Yhonier, Mauricio Leal y Marleny Hernández / Foto: Tomada de redes sociales

Jair Ruiz, conductor de Mauricio Leal, ¿cómplice?

María también señaló a Jair Ruiz, conductor de la familia, como un posible cómplice en el crimen. Según su relato, Jair tenía acceso frecuente a la casa de La Calera y conocía detalles de la rutina de Mauricio. “Para mí Jair tiene que ver mucho en eso, porque el día del velorio lo llamé y le dije me va a contar todo y nunca me miró a los ojos” , recordó María, sembrando dudas sobre el verdadero papel de este hombre en los hechos.

"Cuando llegó a trabajar allá fue una persona muy desleal con mi hermana y con Mauricio. Mi hermana se venía para Cartago y le encargaba el bolso a él, ella invitaba a la familia a almorzar y luego le decía no, yo ya pagué doña Marleny, con las tarjetas de mi hermana, él no tenía por qué meter la mano en el bolso, él conocía todas las claves hasta la de la caja fuerte, lo mismo Yhonier" María Dinner Hernández

La mujer continuó sus explosivas declaraciones señalando al conductor de la familia asegurando que en el caso no hay más involucrados que el mismo hermano y la personas allegada "por eso decimos que Jair porque conocía mucho de Mauricio y eso que no llevaba ni un año con Mauricio"

María Dinner también contó que en propias palabras del conductor, le había señalado que cuando él llegó al lugar el día de los hechos sintió "'un helaje que me subía, una cosa impresionante', ¿por qué me va a decir que no bajó porque sintió un frío y cómo va a decir eso si él no sabía que habían muertos allá?"

La entrevista no culmina por lo que se espera una segunda parte con el resto de las declaraciones por parte de la tía de Mauricio Leal, al medio Focus Noticias.