Camila Avella, Miss Universe Colombia, perdió un ovario durante operación de emergencia

Camila Avella , reconocida modelo y presentadora, logró dejar su huella y dejar en alto el nombre de Colombia ante el mundo tras ganar el concurso Miss Universe Colombia en 2023. Su participación en el certamen internacional llevado a cabo en El Salvador marcó un hito, ya que se convirtió en la primera concursante en ser madre y esposa, alcanzando el codiciado 'top 5'.

La comunicadora social casanareña, de 28 años, se destacó como la primera Miss Universe Colombia en desafiar las convenciones al ser esposa y madre. Aunque no se llevó la corona en la versión 72 de Miss Universo, su actuación en dicho top junto a representantes de Australia, Puerto Rico, Nicaragua y Tailandia fue un logro notable.

En una reveladora entrevista con el programa de entretenimiento 'La Red', Camila Avella compartió los desafíos de salud que enfrentó, incluyendo la pérdida de un ovario debido a un tumor. "Venía con un dolor en el ovario desde hacía bastante tiempo, un dolor constante. Pensé: ‘Soy una mujer que raramente se queja, siempre he sido muy resistente‘. Sin embargo, en ese aspecto, cometí un error al dejar pasar mucho tiempo antes de abordar ese dolor", confesó.

El tumor, que ya era considerablemente grande, con aproximadamente 16 centímetros, resultó ser benigno. Aunque no representaba un riesgo maligno, su tamaño tuvo un impacto en el sistema reproductor de Avella. "Lo crucial era centrarnos en la salud; después podríamos considerar la posibilidad de ser madre, ya que al principio no me proporcionaban información al respecto. Solo conservé el ovario izquierdo", agregó.

A pesar de las dificultades, la exreina de belleza que hizo historia en Miss Universe, tuvo una conversación crucial con su ginecóloga. Ante la reciente unión matrimonial, la especialista sugirió iniciar el proceso para concebir un bebé, considerando las limitadas posibilidades debido a la situación de salud.

En poco tiempo, Camila Avella cumplió su sueño de ser madre y dio la bienvenida a su hija, a quien llamaron Amelia Kamle Avella. La experiencia de Avella destaca no solo su éxito en el ámbito de la belleza, sino también su valentía al enfrentar desafíos personales y convertirse en un ejemplo de superación y determinación para muchas mujeres.

