Carolina Cruz da detalles infidelidad que perdonó; reveló que fueron varias veces

Carolina Cruz, reconocida presentadora del programa Día a Día, participó en Todo pasa, espacio conducido por Lili Bechara. Durante la conversación, la exreina de belleza habló sobre diferentes aspectos de su vida personal y sentimental, entre ellos, las experiencias de infidelidad que perdonó durante su juventud.

A lo largo de la entrevista, la presentadora explicó cuáles son los límites que considera innegociables en una relación de pareja. Además, recordó algunos episodios de engaño que vivió durante las primeras etapas de su vida sentimental y cómo esas experiencias influyeron en su manera de entender las relaciones.

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¿Qué infidelidades vivió Carolina Cruz?

“En el pasado acepté”, afirmó Carolina Cruz al referirse a las infidelidades que perdonó cuando era más joven, durante dos de sus relaciones sentimentales.

Al profundizar en aquellas experiencias, la presentadora contó cómo vivió esos episodios de engaño y reveló que dos de sus exparejas le fueron infieles.

“Cuando estuve muy pequeñita, mi primer novio me puso muchos cachos, muchos cachos, me fue muy infiel. Otro novio que tuve después también, del cual me enamoré muchísimo, me fue infiel…”, confesó.

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Asimismo, precisó que esas situaciones ocurrieron cuando tenía 17 y 24 años, respectivamente, y que en ambos casos decidió darles otra oportunidad a sus parejas.

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“Digamos que a mis 17 y a los 24 años en ese momento lo perdoné y perfecto y seguramente eso me llevó a lo que soy hoy en día”, expresó la presentadora durante su intervención.

¿Qué piensa Carolina Cruz sobre la infidelidad?

Aunque en el pasado decidió perdonar a sus parejas, Carolina Cruz aseguró que actualmente no estaría dispuesta a repetir esa experiencia. Según explicó, con el tiempo ha establecido límites más claros sobre lo que acepta en una relación sentimental. “Pero perdonar una infidelidad no lo haría. No está dentro de mis planes”, sentenció.

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Además de la fidelidad, la presentadora señaló que para ella es fundamental estar con una persona que respete su esencia y le permita expresarse libremente, sin intentar cambiar su forma de ser.

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“Que no me permitan ser en esencia como soy, no lo haría... uno tiene que estar con una persona que te deje ser tú en todo momento”, explicó.

Otro de los aspectos que considera innegociables es el tiempo que dedica a sus hijos, sus amigas y su familia. Para ella, estos espacios son fundamentales para conservar su tranquilidad y bienestar, por lo que no estaría dispuesta a renunciar a ellos por una relación de pareja.

¿Quién es la pareja actual de Carolina Cruz?

Actualmente, Carolina Cruz mantiene una relación sentimental con el piloto Jamil Farah. La pareja lleva varios años junta y, aunque existe una diferencia de edad entre ambos, ha optado por mantener sus propios espacios y no convivir bajo el mismo techo, según lo que ha dicho en otras ocasiones.

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La presentadora Carolina Cruz se refirió a los comentarios sobre una posible ruptura amorosa Foto: imagen tomada de @carolinacruzosorio

Esta decisión se relaciona con la dinámica familiar de la presentadora, quien prioriza la crianza y el bienestar de sus hijos, Matías y Salvador. De esta manera, ambos mantienen su relación mientras desarrollan sus proyectos personales y profesionales.