Carolina Cruz revela la relación de Lincoln Palomeque con su hijo Salvador: "Papá ausente"

La separación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque acaparó los titulares en Colombia hace un par de años. La pareja, que había compartido una relación durante una década y tuvo dos hijos, decidió tomar caminos separados sin revelar detalles específicos sobre los motivos que los llevaron a este punto.

En medio de su ruptura, ambos optaron por mantener la privacidad, eludiendo preguntas y especulaciones sobre su relación.

En su pódcast titulado 'Mi mundo, mis huellas, mi verdad', la exreina de belleza decidió hablar de manera más abierta sobre cómo la ausencia de Palomeque ha afectado a sus hijos, Matías de siete años y Salvador de tres.

Aunque es ella quien tiene la custodia, Carolina no dejó de resaltar la cercanía que existe entre el actor y sus hijos, en particular con el menor, Salvador.

"Salvador tiene un gran cariño por su papá, es un amor superbonito. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo hermoso que es verlos juntos cuando comparten. Aunque no han vivido bajo el mismo techo, para Salva no ha sido difícil, porque siempre ha visto a su papá de la misma manera", explicó Cruz.

Estas declaraciones han generado una ola de comentarios entre sus seguidores, muchos de los cuales aplauden la madurez con la que Carolina ha manejado la situación familiar.

De hecho, en su pódcast también abordó el papel de Lincoln como padre, señalando que, a pesar de la separación, su relación con los niños sigue siendo cercana y fluida.

“Lincoln puede venir a la casa cuando quiera, no hay horarios rígidos ni limitaciones para que comparta con los niños. Somos grandes amigos y tenemos una relación espectacular como padres”, aseguró Carolina Cruz.

Este enfoque amistoso y colaborativo entre la expareja ha sido elogiado por muchos, quienes destacan el ejemplo positivo que están dando a sus hijos. Entre los comentarios de los seguidores, destacan frases como:

“Los niños no conocen de odios ni desamor, siempre serán el ejemplo a seguir” y “Lincoln es el mejor ejemplo de lo que no debe ser un papá ausente”.

A pesar de los desafíos que ha traído la separación, Carolina Cruz ha mostrado cómo ha priorizado el bienestar de sus hijos.

