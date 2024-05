El Desafío: desafiantes de Omega le quitan la tusa a Luisa por la expulsión de Marlon

El último episodio de El Desafío dejó a todos los espectadores y participantes con la boca abierta. En medio de la tristeza por la expulsión de Marlon, los hombres de Omega, Alejo, Renzo y Kratos, decidieron animar a Luisa de una manera inesperada.

Mientras Luisa se duchaba, los tres compañeros se unieron a ella en la ducha, pero sin una sola prenda de ropa. Este inesperado acto dejó a la desafiante completamente sin aliento.

Luisa, quien resultó bastante afectada por la salida de Marlon, intentó mirar hacia otro lado, pero no pudo evitar sonrojarse y reír ante la escena. Este gesto, aunque atrevido, buscaba sacarla de su tristeza.

Vale la pena recordar que tras la expulsión de Marlon del Desafío 2024, la joven no pudo evitar llorar, al igual que sus compañeros.

Todo ocurrió en el capítulo 38, cuando Marlon, capitán de Beta, fue sorprendido introduciendo una barra de proteína en su mesa de noche durante un ciclo en el que no tenían comida. Este incidente llevó a su expulsión inmediata del programa.

La relación entre Marlon y Luisa había sido uno de los temas más comentados de El Desafío. Los dos habían construido un vínculo especial, que no pasó desapercibido para los seguidores del programa. La expulsión de Marlon dejó a Luisa destrozada, y sus compañeros de equipo no dudaron en intentar animarla, incluso si eso significaba bañarse desnudos cerca de ella.

¿Por qué Marlon no se despidió de Luisa?

Después de su salida del programa, Marlon conversó con el equipo de Día a Día sobre su experiencia en la competencia. Agradeció el apoyo de muchas personas y se mostró conmovido por no haber podido despedirse de Luisa, su pareja dentro del programa. "Yo le dije a Andrea: '¿Me puedo despedir?'. Porque vi a Lu que estaba destrozada. Me dijeron: ‘No, debes abandonar’... Me dolió que no me pudieran dejar despedir", comentó Marlon.

Esta inesperada situación ha dejado a los fanáticos del programa especulando sobre el futuro de la relación entre Marlon y Luisa. ¿Seguirá el amor fuera de El Desafío?

