¿Cuánta plata se llevó Beba del Desafío? Su equipo tenía más de 80 millones

Beba, como se conoce a Valeria de la Cruz en el Desafío, ha revelado finalmente cuánto dinero se llevó a casa después de su paso por la competencia más extrema de la televisión. Con el equipo Alpha acumulando más de 80 millones de pesos en premios, surge la pregunta: ¿cuánto le correspondía a ella?

Desde el inicio, Beba enfrentó pruebas individuales y en equipo, luchando contra viento y marea para acumular una suma considerable. Sin embargo, su travesía llegó a su fin en el capítulo 20, cuando fue expulsada de la competencia.

Su salida no estuvo exenta de controversia. Tras ser trasladada al equipo Alpha, Beba enfrentó varios inconvenientes que la llevaron a ser expulsada, incluyendo el rompimiento de reglas y abandonar su equipo.

A pesar de manifestar en repetidas ocasiones que era la integrante con menos dinero en la casa morada, aún queda en el aire cuál era su porcentaje de los 80 millones acumulados por su equipo.

Después de su expulsión, Beba apareció en el programa matutino 'Día a Día', donde expresó que el dinero ganado no era su principal preocupación, ya que "igual no salí con nada porque a los expulsados no nos dan el dinero".

¿Por qué expulsaron a Beba del Desafío?

La situación se volvió tensa cuando, en medio de un fuerte enfrentamiento con sus compañeros de equipo, rompió varias reglas del programa. En primer lugar, se retiró los guantes de boxeo que todos los participantes debían llevar como castigo durante 24 horas.

Pero eso no fue todo. Beba decidió salir de la carpa que los participantes habían armado en Playa Baja y cruzó los límites del lugar hasta llegar a la casa morada. Una vez allí, tomó unas cobijas, se quitó el chaleco de sentencia y se acostó en la sala.

Estas acciones, que infringieron las normas del programa y violaron los límites territoriales de la competencia, resultaron en su expulsión inmediata. A pesar de esto, Beba agradeció la oportunidad de abandonar la ciudad de las cajas.

Por lo tanto, debido a su expulsión y no a su eliminación en la competencia, es probable que Beba haya salido sin un peso en el bolsillo.

