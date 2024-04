Se cayó Bancolombia en pleno día de pagos: usuarios entran en pánico

Desde hace algún tiempoBancolombia se volvió una de las opciones preferidas por miles de colombianos para que sus ahorros, sueldo y dinero les sea consignado a través de esta plataforma.

Sin embargo, durante la tarde de este martes 30 de abril tanto la plataforma como la aplicación están presentando error y fallas por lo que los usuarios desesperados se volcaron a las redes sociales para denunciar lo ocurrido.

Respuesta de Bancolombia a sus usuarios /Foto: captura de pantalla Bancolombia

Al respecto a través de Twitter la oficina de comunicaciones de Bancolombia responde a sus usuarios así: "lamentamos las molestias ocasionadas. Actualmente presentamos novedades con la App personas. Te invitamos a que uses nuestros canales alternativos como cajeros o corresponsales bancarios para que hagas tus movimientos".

Downdetector es una página en línea especializada en detectar las aplicaciones que se encuentran fuera de línea en tiempo real y fueron los encargados de confirmar la caída sufrida por Bancolombia.

Según downdetector estos son los problemas más reportados con Bancolombia /Foto: Downdetector

Las redes sociales estallaron con quejas de los usuarios por lo que consideran un "mal servicio" que últimamente se hace frecuente cada vez que hay quincena o es fecha de pagos.

Por otro lado, otros usuarios reportan también que al intentar hacer retiros o consignaciones de Nequi a través de los corresponsales bancarios no ha sido posible pues les reportan que también está caída la red.

Lluvia de memes por caída de Bancolombia

Así mismo, como ocurre con situaciones similares, lo usuarios de las distintas redes sociales inundaron de memes la red para manifestar su inconformidad.

"Que problema con la app de Bancolombia, no sirve y no dan respuesta de cuando estaría en funcionamiento. Tengo un dinero que enviar rápido!", "Y cuando van a poder un servicio de calidad en la aplicación?, semejante banco tan grande y no sirve nunca", "Cada fecha de pago es la misma historia, esa app no sirve", "La app no funciona, no es posible mover dinero, ¿en que momento va a funcionar?", son algunos de los comentarios de los enfurecidos usuarios.

