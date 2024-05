Beba habla de expulsión de Marlon del Desafío, ¿le devolvió la burla?

El Desafío se vivió con una notable tensión cuando Andrea Serna descubrió una 'caleta' perteneciente a uno de los participantes, lo que resultó en la expulsión de este y puso en peligro a su equipo.

El momento clave ocurrió cuando Andrea Serna ingresó a una de las casas y, frente a varios concursantes, extrajo de una mesa de noche una barra de proteína.

Andrea preguntó si alguien reconocía la barra. Marlon, del equipo Beta, admitió ser el propietario. Según Andrea, las cámaras captaron a Marlon sacando la barra de una maleta y escondiéndola en la mesa de noche, lo que para la producción significaba un intento de ocultarla.

En su defensa, Marlon explicó que la barra pertenecía a un ciclo anterior y que la había olvidado, pero al encontrarla de nuevo, decidió guardarla antes de salir a la prueba.

No obstante, esta explicación no fue suficiente, y la producción consideró el acto como una infracción grave del reglamento. Como resultado, Marlon fue expulsado, dejando a todos sorprendidos.

A pesar de los intentos de sus compañeros y contrincantes por intervenir, señalando que no consideraban la falta tan grave y que creían en las palabras de Marlon, Andrea Serna mantuvo la decisión de expulsarlo. Además, el equipo Beta fue enviado a playa baja como consecuencia.

El incidente generó reacciones en las redes sociales, incluyendo a la ex participante Valerie de la Cruz, conocida como ‘Beba’. Al ser consultada sobre la expulsión de Marlon, Valerie expresó que lo consideraba una injusticia, a pesar de que Marlon se había burlado de su expulsión en el pasado.

En sus palabras, "Marlon se burló y en varias ocasiones. No me parece que se burlen de las personas en situaciones así y ahora le pasó a él. Me imagino que sentirá lo duro que es y sobre todo porque para mí fue injusta la forma en que me expulsaron y evidentemente para él también va a ser injusto".

beba sobre la expulsión de Marlon pic.twitter.com/VdE7JUm4rx — Solo Virales (@chisme_famosos7) May 25, 2024

