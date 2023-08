El día que el alma de Legarda salvó del suicidio a una amiga

El pasado siete de febrero se cumplieron 4 años de la trágica muerte del reconocido cantante Fabio Legarda y sin lugar a dudas es un momento complicado en la vida de sus familiares y amigos, quienes lo extrañan cada día.

Por ese motivo, Daniela Legarda, hermana del fallecido artista, compartió por medio de sus redes sociales un emotivo video que le puso la piel de gallina a más de uno, pues reveló que el alma de su hermano le salvó la vida a una amiga quien estaba pensando en quitarse la vida.

"Esta fecha siempre es muy difícil, tanto trauma regresa cuando es su aniversario", comenzó expresando la mujer en medio de un llanto incontrolado.

"No quiero contarles mucho sobre la vida privada de mi amiga, pero ella me cuenta sobre lo difícil que ha sido su vida y que ella le tenía rabia a la vida por mucho tiempo. Después de que mi hermano falleció, mi amiga estaba en mi casa hablando con mi mamá sobre todo y de la nada sale una foto de mi hermano en Youtube", siguió expresando la mujer quien se encontraba en el interior de un carro.

Asimismo, Daniela Legarda contó que ese tipo de señales le ocurren todo el tiempo: "No sé cómo explicarlo, es difícil de entenderlo, pero señales así nos pasan todo el tiempo. Mi amiga me dice que mi hermano debía tener un alma tan divida y poderosa para impactar su vida y la de todos tanto, que si no fuera por él, ella no estaría aquí hoy".

"Ella quería decirme que su muerte significó algo para ella y para mucha gente. Fue él, fue Dios recordándome que su propósito era impactar en la vida de tanta gente", aseguró la joven.

Daniela también expresó su dolor al extrañar profundamente a su hermano: "Extraño tanto a mi hermano y que mi amiga me dijera esto fue él, fue Dios recordándome que su propósito era más grande y que debía impactar en la vida de tanta gente. Él seguirá tocando nuestras vidas, aun sin estar presente".

