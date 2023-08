Goyo habría reaccionado a la nueva relación de Tostao: "La gente lo llama karma"

Desde que Goyo y Tostao, artistas de la agrupación ChocQuibTown, confirmaron a los medios de comunicación que se habían separado, los internautas estuvieron muy pendientes de cómo seguían sus vidas por separado.

Por ese motivo hace poco se dio a conocer que el cantante ya tenía una relación a morosa con una reconocida odontóloga. Todo se reveló con un romántico video en el que se le vio en una cita y estaba acompañado de una misteriosa mujer. Para proponerle que fuera su novia, él le pidió a los trabajadores del restaurante que escribieran en un plato la frase: "¿Quieres ser mi novia?. Si o No".

Ante esta sorpresa, la mujer en medio de sonrisas respondió que sí, marcando con una rosa que tenía a su lado.

Este tema causó un gran revuelo pues comenzó a recibir muchas críticas por parte de los internautas, por ese motivo decidió hablar en sus redes al respecto y aclarar los motivos por los que se había separado de Goyo.

En su Twitter Tostao escribió: "Me separé de mi esposa por mutuo acuerdo, han pasado 14 meses, solo mis amigos estuvieron cerca cuando la piña no estaba tan dulce, ahora que sonrío ustedes inventan historias y me tratan de lo peor, donde estaban cuando pasé por lo agrio. La vida es corta, vívanla".

Luego de esta publicación los seguidores de la pareja estuvieron atentos para saber si Goyo se pronunciaba al respecto y así sucedió.

En su cuenta personal del pajarito, la cantante realizó dos publicaciones que aunque no tenían un nombre propio, varios usuarios aseguraron que iban dirigidos a su expareja Tostao.

"La gente lo llama Karma pero la Biblia dice que cosecharas lo que siembras", y en otro posteo escribió: "Cuando estás seguro de la decisión que tomaste no necesitas dar explicaciones".

