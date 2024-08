Juan Gabriel y su vida como recluso: esta fue la razón por la que estuvo preso

A pesar de ser un ícono musical cuyas canciones y actuaciones han dejado un legado en la cultura hispana,Juan Gabriel también tuvo que enfrentarse a momentos oscuros en su vida.

Uno de los episodios más controvertidos y menos conocidos de su trayectoria se produjo a finales de la década de 1960, cuando el artista mexicano estuvo preso durante 18 meses en la Cárcel de Lecumberri, el infame 'Palacio Negro' ubicado en el oriente de la Ciudad de México.

Nacido Alberto Aguilera Valadez el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, Juan Gabriel llegó a la Ciudad de México con la esperanza de triunfar en el mundo de la música.

Sin embargo, lo que parecía ser el inicio de una prometedora carrera pronto se convirtió en una pesadilla cuando fue acusado falsamente de robo.

Según informes, Juan Gabriel fue acusado de haber hurtado joyas y un radio de una fiesta privada, supuestamente en detrimento de la actriz Claudia Islas. No obstante, Islas ha desmentido cualquier vínculo con las acusaciones, lo que añade aún más misterio al caso.

El caso de Juan Gabriel ha sido documentado en diversos medios, incluyendo su bioserie 'Hasta que te conocí' y la película 'Es mi vida' (1982), la cual fue un gran éxito cinematográfico y una forma de exorcizar su experiencia.

Durante su reclusión, el 'Divo de Juárez' no solo enfrentó el confinamiento, sino que también continuó su labor creativa. Se cree que en esos meses de prisión compuso canciones icónicas como 'No tengo dinero', 'Me he quedado solo' y 'Tres claveles y un rosal', entre otras.

La falta de registros en el Fondo Penitenciarías del Archivo Histórico de la Ciudad de México respecto a Juan Gabriel añade un velo de misterio sobre su encarcelamiento.

Sin embargo, existe un expediente bajo el nombre de Jaime Alberto Valadez, que coincide en tiempo y naturaleza con las acusaciones que enfrentó el cantante, lo que podría indicar que este registro corresponde a Juan Gabriel.

En una entrevista reciente en el programa 'Ventaneando' de TV Azteca, Rosenda Puentes hija del director de Lecumberri reveló que Claudia Islas podría haber sido la fuente detrás de las acusaciones.

Según Puentes, Islas, quien en ese momento estaba casada con un militar o policía, habría utilizado su influencia para incriminar al cantante, quien solo había asistido a cantar en una fiesta.

La liberación de Juan Gabriel finalmente llegó gracias a la intervención de la cantante Enriqueta Jiménez, conocida como 'La Prieta Linda', quien pagó su fianza. Este acto de solidaridad permitió al artista retomar su carrera y continuar deslumbrando al mundo con su talento.

La historia de Juan Gabriel en Lecumberri es un recordatorio de los desafíos que enfrentó en su camino hacia la grandeza. A pesar de la adversidad, su pasión por la música nunca se apagó.

